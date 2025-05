Comienza la fase de urbanización y dotación del nuevo campo de fútbol de Salcedo

El Concello de Pontevedra recibió administrativamente este viernes el campo de fútbol de Salcedo en un acto en el que estuvo la concejala de Deportes Anabel Gulías, acompañada de los concejales Alberto Oubiña y Xaquín Moreda, además del vicepresidente de la Deputación, Rafa Domínguez.

El campo costó 1,9 millones de euros y se financió con cargo a las partidas anuales que le corresponden al Concello de Pontevedra en los presupuestos de la institución provincial.

En líneas generales, las instalaciones de Salcedo, totalmente nuevas, cuentan con un campo de hierba artificial y edificaciones para vestuarios, aseos, cantina, bancada, enfermería y almacenes, así como una edificación complementaria para almacén de bicicletas y aula de naturaleza.

El entorno está urbanizado y cuenta con zonas cubiertas para proteger el acceso al graderío y generar zonas de sombra y resguardo. Las instalaciones son funcionales y de diseño contemporáneo y están integradas, a su vez, en el entorno natural en la que se encuentran.

El nuevo espacio deportivo incluye cuatro vestuarios para los equipos, dos para árbitros, zona de primeros auxilios, almacén, cantina, espacio para limpieza, aseos de público y sala de instalaciones dispuestas en tres edificaciones que envuelven el campo: una ubicada en el linde oeste de la parcela y otras dos en el sur. En el lado norte se encuentran dos edificaciones, en una estará la cantina y los aseos del público y en la otra el almacén para bicicletas y el aula de la naturaleza.

Anabel Gulías explicó que en quince días podrá comenzar el proyecto de urbanización y en los accesos al campo, "e xa estamos traballando no aparcadoiro" con la cesión del espacio de la comunidad de montes y en el adecentamiento del camino.

Este proyecto de urbanización tiene un plazo de ejecución de 3 meses.

La concejala agradeció el esfuerzo del personal técnico del Concello, de la empresa y especialmente a la jefa de obra.

O vicepresidente da Deputación no campo de fútbol de SalcedoDeputación de Pontevedra

También agradeció al vicepresidente de la Deputación, Rafael Domínguez por la lealtad institucional y "por seguir mantendo un convenio que xa se iniciara na anterior etapa de goberno da Deputación e respectaron a vontade do Concello de elixir como executar os fondos que lle corresponden ao Pontevedra".

"Hoy es un día de alegría para Pontevedra, para el deporte en la ciudad, para el Concello y para la Deputación porque por fin es una realidad, por fin saldamos una deuda histórica con los vecinos y vecinas de Salcedo y del conjunto de la ciudad de Pontevedra", remarcó el vicepresidente provincial.

Rafa Domínguez manifestó la voluntad de "seguir colaborando, porque la ciudadanía agradece el trabajo conjunto de los organismos públicos para poner en marcha proyectos como este, que mejoran las equipaciones deportivas de nuestra ciudad".

Anabel Gulías reconoció que el de hoy es "un paso moi importante" en la construcción y en hacer realidad este campo de fútbol, ya que "non é ningún segredo que foi unha obra con moitas complicacións técnicas. De feito eu asumín esta obra antes de ser concelleira de Deportes".

Aseguró que "se cumpriron os límites temporais" marcados con la comunidad de montes como con el equipo de fútbol "e seguímonos marcando o límite de ter o campo listo para a nova tempada, sempre coas cautelas debidas, porque eu non me atrevo a facer ningunha especulación nas obras e menos nesta, pero estamos no camiño".