Continúan las protestas de personal técnico sanitario para exigir reconocimiento profesional

Este jueves, los hospitales Provincial y de Montecelo en Pontevedra fueron escenario de una nueva concentración de técnicos superiores sanitarios (TSS), quienes reclaman un reconocimiento profesional acorde a su formación y una homologación con los estándares europeos.

La protesta, organizada por las asociaciones representativas de los TSS, se enmarca dentro de las concentraciones iniciadas hace una semana con motivo de las negociaciones del nuevo Estatuto Marco del Personal Sanitario, actualmente en discusión en el Ministerio de Sanidad.

José Manuel Valcárcel, portavoz de los técnicos sanitarios en Pontevedra, explicó que el objetivo de la movilización es visibilizar las problemáticas crónicas que afectan a este colectivo en el momento en que se está negociando el estatuto.

"O Estatuto Marco vén a ser como unha especie de convenio laboral do personal sanitario, por tanto, se trata pois moitas cuestións, as retributivas tamén", afirmó Valcárcel pero señala que lo más importante en las reivindicaciones es la "consideración do carácter de profesión sanitaria titulada e regulada".

Los TSS en Galicia suman alrededor de 1.800 profesionales y unos 350 pertenecen al área sanitaria de Pontevedra y O Salnés. Llevan años reclamando un reconocimiento pleno como profesionales sanitarios titulados y regulados. Se trata, además, de un sector muy feminizado.

Uno de los principales problemas que afrontan es la falta de un perfil profesional diferenciado respecto a otros roles sanitarios, como enfermería o auxiliares de clínica. Explican que son un personal de soporte al tratamiento y al diagnóstico, pero se sitúa en una posición de desarrollo profesional "moito menor que no resto de Europa", denuncian.

Además, los TSS españoles son los únicos en la Unión Europea con un nivel de cualificación inferior, lo que limita su movilidad y reconocimiento académico y profesional. "En España, estas profesións son as únicas de toda a Unión Europea que teñen un nivel de cualificación inferior", explicó Valcárcel.

Mientras en la mayoría de los países europeos los títulos de técnicos sanitarios tienen una carga académica de 180 a 240 ECTS (créditos universitarios), en España estos están segregados en dos títulos de Formación Profesional con solo 120 ECTS cada uno. Esta segregación provoca una "devaluación académica y profesional" del colectivo, según denuncian.