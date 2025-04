Criticas del PP por ser Pontevedra la única capital gallega sin casa de acogida para víctimas de violencia machista

La ciudad de Pontevedra continúa siendo la única capital de provincia en Galicia que carece de una vivienda de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos, según denunció este lunes la concejala popular Silvia Junco.

La edil ha criticado la inacción del gobierno local del BNG, que no ha iniciado ningún trámite para crear este servicio pese al acuerdo plenario aprobado en septiembre de 2023.

La situación resulta especialmente grave considerando que solo el 13% de las plazas en casas de acogida de Galicia se encuentran en la provincia de Pontevedra, ninguna de ellas en la capital.

Esta carencia obliga a las víctimas a abandonar su entorno y trasladarse a otras localidades, agravando su ya difícil situación.

Los datos del Centro de Información a la Mujer (CIM) subrayan la urgencia de este recurso: en 2024 se atendieron 205 casos de violencia de género en Pontevedra, según el PP.

"Mientras otras ciudades gallegas actúan, en Pontevedra se habla mucho pero se hace poco. Llevamos más de una década sin contar con este recurso", ha señalado Junco.

La concejala popular también ha criticado la "respuesta vaga y sin compromiso" del gobierno local ante esta situación.

La representante popular también ha cuestionado el cambio de postura del grupo municipal del PSOE, que votó en contra de una propuesta similar en 2019 cuando formaba parte del gobierno bipartito.

RESPUESTA DEL GOBIERNO LOCAL

Anabel Gulías, concejala de Igualdade, lamentó estas críticas afirmando que el PP iente.

"Sorpréndeme que o PP minta nas súas declaracións. Minte cando di que este Concello non fixo nada". aseguró.

"O Concello puxo a disposición da Xunta de Galicia un inmoble, un piso, unha residencia, para poder ter unha casa de acollida", indicó la representante municipal exponiendo que mantuvo contactos con la dirección xeral para conocer las necesidades y estudiar vías de colaboración.

Además explicó que están examionando las características técnicas del inmueble para analizar reformas necesarias y vías para colaborar mediante convenio y aportaciones de la administración.

"Avanzamos, máis lento do que nos gustaría a todas", añadió Anabel Gulías para rechazar las críticas del PP: "Non vamos a facer caso destas cuestión oportunistas senón que seguiremos avanzando co compromiso de cumprir o acordo plenario das tres forzas políticas que é o que hai que pór en valor".