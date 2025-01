Desbordados el río Gallo en Cuntis y O Gafos en Pontevedra por las fuertes precipitaciones de Herminia

Desde el Concello de Cuntis solicitan la retirada de vehículos de la Rúa do Convento y del aparcamiento de un restaurante. En Pontevedra, la carpa instalada en el aparcamiento del Pazo da Cultura para los Premios Feroz se derrumbó por los fuertes vientos