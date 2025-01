Desbordados o río Gallo en Cuntis e o Gafos en Pontevedra polas fortes precipitacións de Herminia

O temporal que azouta este domingo as Rías Baixas está a provocar numerosas incidencias, sendo unha das máis graves o desbordamento do río Galo en Cuntis, que obrigou ao peche da rúa Bernardo Sagasta por acumulación de auga.

As autoridades municipais solicitaron a retirada de vehículos na Rúa do Convento e no aparcamento do restaurante Don Manuel, instando á poboación a evitar desprazamentos debido ao perigoso nivel dos cauces fluviais.

En Pontevedra capital, os efectos da borrasca Herminia provocou o derrubamento da carpa instalada para os Premios Feroz no aparcamento do Pazo da Cultura debido aos fortes ventos, que superaron os cen quilómetros por hora no interior da ría.

Segundo informa o Concello de Pontevedra, ante o perigo de que voase, bombeiros e técnicos dunha empresa de carpas aseguraron a instalación. Previamente, a Policía Local cortou o tráfico na avenida de Compostela para evitar calquera incidencia.

Os servizos de emerxencias municipais da capital tamén rexistraron chamadas de particulares alertando de árbores caídas ou en risco de caída, ademais dalgún poste da luz e diversos colectores desprazados polo vento.

A asociación ecoloxista Vaipolorío tamén alertaba de que a borrasca producía a segunda enchenta do ano no río Gafos (Tomeza) durante esta xornada.

Río Gafos desbordadoVaipolorío

As precipitacións continúan sendo intensas, acumulándose máis de 50 litros por metro cadrado nas primeiras horas da tarde deste domingo.

A situación provocou que a Xunta active o plan Inungal ante o risco de desbordamento do río Lérez. A administración autonómica tamén estableceu a alerta vermella para todo o litoral pontevedrés para a xornada deste luns 27.

Tamén na AP-9, unha árbore caída preto da peaxe de Vilaboa afectou ao tráfico en dirección a Vigo durante unha hora provocando medio quilómetro de retencións.

A Garda Civil e equipos de Emerxencia traballaron na retirada da árbore sobre ámbolos carrís da autoestrada.

Un dos axentes resultou ferido, segundo distintas fontes, ao ser golpeado pola árbore.

En Sanxenxo, a situación provocou o derrubamento parcial dun muro no colexio Abrente de Portonovo, ademais doutras incidencias como caída de árbores en calzada sen causar danos de gravidade, segundo indica o Concello de Sanxenxo.

En Marín, o Concello indica que unha árbore caída cortou o tráfico na estrada Pastoriza-Picotes,onde unha brigada municipal traballaba na retirada; varias planchas levantáronse en distintos edificios e nunha zona do CEIP do Carballal, que foron retiradas durante a tarde.

Tamén na Rúa Lameira caeron un par de árbores e se rexistraron diversos incidentes menores polo rural, que foron atendidos por Protección Civil.

Árbore caída en MarínConcello de Marín

Os Concellos de Poio, Marín e Pontevedra estableceron o peche de parques e a suspensión de actividades ao aire libre e competicións deportivas.

En Caldas de Reis, o Concello traslada que os técnicos responsables do encoro comunicaron que o caudal do río Umia comezará a incrementarse nas vindeiras horas.

Por este motivo, piden á veciñanza que retiren os vehículos de zonas anegables como detrás do edificio do Concello, aparcamentos da Tafona ou Samadela e nos garaxes próximos en prevención de enchentes.

Encoro de CaldasConcello de Caldas de Reis

As autoridades lembran que ante calquera emerxencia débese contactar co 112 Galicia, e recomendan extremar as precaucións nos desprazamentos que sexan imprescindibles.