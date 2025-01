Activada a alerta vermella para este luns en todo o litoral pontevedrés

A Xunta de Galicia ampliou a alerta vermella por temporal costeiro ao litoral pontevedrés para a xornada de mañá, luns 27, onde se agardan ondas de ata 10 metros.

Segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía (Aemet), esta situación de máximo nivel de alerta comezará ao mediodía do luns e prolongarase ata o martes, 28 de xaneiro.

Para a xornada deste domingo, a provincia de Pontevedra mantén a alerta laranxa por precipitacións intensas, que poderían acumular ata 80 milímetros en 12 horas, podendo acadar os 100 litros en 24 horas.

Como medida preventiva, a Secretaría Xeral para o Deporte suspendeu a actividade deportiva federada e do programa Xogade no exterior en 33 concellos do litoral pontevedrés.

Ademais, cancelouse toda actividade deportiva federada no mar para este domingo e tamén para a xornada do luns en toda Galicia.

O Concello de Pontevedra adoptou tamén medidas preventivas este domingo ao pechar parques e xardíns desde as 15.00 horas para evitar danos persoais por desprendementos de árbores ou outros materiais.

A Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, a través do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias 112 Galicia, xa informou da situación aos concellos, deputacións, servizos de Protección Civil e clubs náuticos afectados por este temporal que leva o nome de Herminia.

As autoridades recomendan á cidadanía manterse afastada da liña de costa, evitar a práctica de actividades náuticas e extremar as precaucións ante posibles desprendementos de obxectos.

Estado do mar ás 16.22 horas este domingo 26 en Vilanova de ArousaMeteogalicia

Tamén aconsellan non atravesar zonas inundadas e circular con especial precaución polas estradas.

Para máis información sobre a evolución do temporal, a cidadanía pode consultar a páxina web do CIAE 112 (www.axega112.gal).