O temporal obriga a suspender as protestas contra o modelo eólico previstas para o domingo

A Coordinadora "Eólica Así Non" anunciou a suspensión das manifestacións previstas para mañá, domingo 26 de xaneiro, nos concellos de Pontevedra, Marín e Campo Lameiro, debido ás adversas previsións meteorolóxicas. As protestas estaban convocadas para coincidir co Día Mundial da Enerxía Limpa.

.A previsión meteorolóxica, segundo o servizo de Meteogalicia, é que este domingo 26 entre un temporal con chuvias e refachos de vento por riba dos 100 km/h nas Rías Baixas.

A plataforma cidadá tiña programado realizar estas mobilizacións para denunciar o que consideran un "modelo de espolio enerxético" promovido pola Xunta de Galicia.

Segundo a Coordinadora, o actual desenvolvemento eólico na comunidade responde exclusivamente aos intereses do capital, sen ter en conta as necesidades da poboación nin garantir a preservación medioambiental, como evidencian as sucesivas paralizacións cautelares ditadas polo Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

"Eólica Así Non" amósase especialmente crítica coas últimas reformas legais impulsadas polo goberno autonómico, que, segundo denuncian, están deseñadas para dificultar a defensa das comunidades veciñais fronte a "proxectos agresivos e depredadores do territorio".

A organización denuncia o que cualifica como "violencia institucional" contra as poboacións afectadas, exercida a través do acoso administrativo, a sobresaturación de proxectos e a xeración de inseguridade xurídica.

A Coordinadora defende tamén a necesidade dunha nova planificación eólica que ordene a explotación desta enerxía no territorio galego con obxectivos sociais e ambientais, facendo partícipe á cidadanía e non subordinándoa aos intereses das grandes multinacionais enerxéticas.

A data das novas mobilizacións será anunciada proximamente.