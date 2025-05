La Deputación destina 540.000 euros para el transporte y montaje de las obras de la Bienal de Arte

El presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, ha informado de los asuntos aprobados este viernes en la Xunta de Goberno provincial "nunha semana cargada de importantes avances e moitos recursos para esta provincia", contretamente 3,8 millones de euros para cultura, deporte e inversiones en concellos.

Entre lo más destacado, la Deputación de Pontevedra saca a licitación el contrato para el transporte de obras y montaje de la Bienal de Arte, que cuenta con un presupuesto total de 540.000 euros.

El contrato incluye los trabajos de embalaje a transporte de las obras desde los lugares de origen hasta las salas de exposición de los edificios Castelao y Sarmiento del Museo de Pontevedra, del Convento de Santa Clara, del Pazo da Cultura y de la Fundación Manuel Moldes, ademáis del desembalaje y la asistencia de los artistas a instalación de las obras y también los trabajos de devolución de las obras al final.

Ademáis, según detalló el presidente, se aprobó la relación de espectáculos programados dentro del circuito Máis Escénicas que cuenta con una dotación de 195.000 euros para posibilitar 136 funciones de danza y teatro en 51 ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes.

En esta su segunda edición de esta iniciativa se incrementó el presupuesto en 20.000 euros para que cada concello pueda acoger hasta cinco funciones. Cada ayuntamiento recibe hasta 3.800 euros. El único que no solicitó fue Tomiño

Luis López también apuntó que en este campo cultural, el gobierno provincial acaba de aprobar aportaciones en régimen de concurrencia competitiva por un total de 300.000 euros para que entidades sin ánimo de lucro puedan realizar actividades culturales. Cada entidad podrá recibir hasta un máximo de 2.500 euros y un máximo del 75 % de la actividad objeto de subvención.

Unas ayudas que se dividen en dos líneas. La primera, dotada de 250.000 euros para la puesta en valor del patrimonio inmaterial de la provincia, para festivales, muestras, encuentros o certámenes culturales y actividades de pintura, escultura, arquitectura y cómic. Y una segunda línea, con 50.000 euros, para participación en festivales, certámenes o concursos nacionales e internacionales o para intercambios culturales fuera de Galicia.

DEPORTE

El gobierno de la Deputación de Pontevedra también aprobó hoy las bases de las ayudas a clubes deportivos de la provincia que participan en competiciones de piraguismo (305.000 euros), remo (155.000 euros) y vela (90.000 euros).

Cada club puede recibir un máximo de 25.000 euros o hasta el 40% del presupuesto. Son subvencionables los gastos federativos, de competición y entrenamiento, de personal, de material deportivo o sanitarios.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La Deputación de Pontevedra destinará 930.000 euros a iluminación sostenible con la renovación de las instalaciones de alumbrado exterior en los ayuntamientos de Cuntis, Dozón, Pontecesures, Ribadumia, Rodeiro, A Cañiza, Cerdedo-Cotobade, Fornelos de Montes y Tomiño.

"Con esta actuación estimamos que se levaría a cabo un aforro do 74 % de enerxía", dijo Luis López. Se trata de un proyecto que está cofinanciado con 85 % de fondos Next Generation y el 15 % restante se reparte entre Deputación (8%) y concellos (7%).

También fueron aprobadas las habituales dotaciones del Plan +Provincia 2015 que, en esta ocasión, ascienden a 1,3 millones de euros y que beneficiarán la siete municipios. Son 480.000 euros para O Grove y Tomiño que completarán la financiación de otros proyectos que ya cuentan con recursos del Plan Extra.

Mientras que Cambados, Gondomar, Meaño y O Porriño, recibirán un total de 725.000 euros para diversas inversiones y Vilagarcía se va a beneficiar de cerca de 125.000 euros para realizar actividades culturales, deportivas y sociales.

Por último, fueron adjudicados los 67 talleres del programa +Reto Digital en 23 concellos de la provincia, "para formar aos nosos maiores no emprego de aplicacións do banco, sanitarias e, en xeral, saber desenvolverse no mundo tecnolóxico", explicó el mandatario provincial. Y también fue aprobado el expediente para adjudicar las obras de reposición de firme en un tramo de 600 metros en la carretera provincial EP-1003 Rodeira-A Boubeta, en Cangas, con un presupuesto de 150.000 euros.