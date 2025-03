'Equipo Ja' gana el Concurso de Murgas de Pontevedra

El 'Equipo Ja' ha ganado el Concurso de Murgas de Pontevedra.

En segundo lugar quedaron 'Os do Val do Lérez', seguidos de la 'Murga do Naveiro', en tercer lugar, 'A Tropa de Moncha A Caralla', en cuarto, y 'Leña Verde', quintos.

Por segundo año consecutivo el grupo carnavalero pontevedrés 'Equipo Ja' logró el primer premio con su actuación en la que contaban como es la experiencia de ser un padre primerizo.

Fueron los más aplaudidos por el público que abarrotó el patio de butacas del Pazo da Cultura y el jurado les recompensó con el Ravachol y los 1.200 euros del primer premio de esta edición número 33.

Aquí puedes ver el video de la final:

"Cando chegho ao parque, co carrito do neno, sempre vexo a Lores xogando coas netas, vexo a Rafa Domínguez con Rafita pequeno e Iván Puentes cos fillos... e eu prejúntome... Quen coño está no Concello?", bromearon en Equipo Ja.

Con ironía hablaron del tráfico en la ciudad. "Eu traballo en Pontevedra pero vivo alá no rural. Tódolos días a mesma merda, cando quero entrar na ciudad. Hai atasco pola Barca, nos bombeiros, no pavillon. Para poder chegar cedo, saio ás cinco de Campañó". Y añadieron: "Para entrar en Pontevedra, hai que ir polo sur, recorrer orillamar e entrar por Carrefour. Menuda volta que temos que dar e, despois de tres horas, aínda nos queda aparcar".

Con la música del grupo Álex y Cristina cantaron: "Cando vou a aparcar, dentro da ciudad, fago Chas... e aparece un gorrilla".

Y se acordaron de Rafael Louzán -"Válgame Dios, Louzán, presidente da Federación"- y la princesa Leonor en la Escuela Naval de Marín -"no me queiro ir, descubrí un furancho, y me perverti"-.

Sobre los premios entregados el pasado enero también llegó su humor: "Eu fun aos Feroz, que viña moita estrellita, e o que máis me sorprendeu foi Lores con pajarita".