Fariña le pide al conselleiro de Educación que reabra la tercera Unidad de Infantil del CEIP San Clemente

El teniente de alcalde de Caldas de Reis Manuel Fariña acaba de publicar una carta abierta al conselleiro de Educación Román Rodríguez para que "non recorte no futuro de Caldas", y reabra la tercera unidad de Educación Infantil en el CEIP San Clemente.

El nacionalista insta a la Xunta a cumplir de este modo con su compromiso ante la Valedora do Pobo de abrir el aula si se registraban nuevas matrículas en el centro caldense, tal y como sucede para el próximo curso, aceptando todas las solicitudes de plaza sin dejar fuera a ningún menor interesado.

Fariña escribió a Rodríguez no solo en calidad de Teniente de Alcalde de Caldas de Reis ni como responsable municipal de Educación, sino también como maestro de la escuela pública y como persona que lleva años defendiendo que la educación es "un dereito e unha prioridade, nunca un gasto".

El teniente de alcalde asegura conocer bien el CEIP de San Clemente y saber la importancia del colegio para la parroquia del rural caldense, para las familias que cada mañana llevan allí a sus hijos, y para el profesorado que trabaja "con vocación e constancia".

"Sei que vostede tamén o coñece, porque estivo alí hai uns anos para anunciar unha reforma integral tan necesaria como esquecida pola súa administración. Naquela visita tiven ocasión de falar con vostede da urxencia desa mellora. Houbo naquela conversa un compromiso, unha aposta pola dignificación dun centro que levaba tempo quedando atrás" sostiene Fariña.

El concejal destaca que, sabedor de que el responsable de la Xunta conoce la realidad del San Clemente, la decisión de suprimir el pasado curso la tercera unidad de Educación Infantil cayó como un "golpe duro", pero su negativa a abrirla ahora que la matrícula en este centro aumenta resulta además "totalmente incomprensible" porque contradice ese compromiso y porque significa aulas más llenas, menos atención individual, preocupación en las familias y "decepción entre quen levamos tempo loitando pola escola pública".

Para el teniente de alcalde las decisiones educativas no pueden tomarse sólo con cálculo estadístico, aunque en este caso los números beneficiarían a Caldas ya que la cantidad de matrículas requiere de las tres unidades existentes hasta 2024.

"É certo que as competencias neste eido son da Xunta de Galicia. Pero tamén é certo que a vida dos concellos vese directamente afectada cando se reduce a oferta educativa, especialmente en vilas como a nosa, que aspira a medrar, que recibe familias novas e que precisa centros escolares fortes e sen recortes", argumenta Fariña.

Ante todo esto, el teniente de alcalde apela "a la responsabilidad compartida" y subraya que se está a tiempo de rectificar.

"Reabrir a terceira unidade de Infantil no CEIP San Clemente sería un sinal de respecto á comunidade educativa e unha mostra de que a Xunta segue a crer no ensino público como columna vertebral do país. Como mestre, como representante público e como veciño, pídolle que escoite. Que mire máis alá dos números. Que pense nos nenos e nenas que están a piques de comezar a súa etapa escolar e que merecen facelo en condicións dignas. Que pense no futuro de Caldas de Reis", finaliza Fariña.

El responsable municipal de Educación hizo pública esta carta abierta a Román Rodríguez toda vez que la Consellería de Educación, a través del director territorial, solicitó al Concello de Caldas la designación de representante en la Comisión de Escolarización del municipio para regular "la admisión de alumnado" , entre otros, en el segundo ciclo de Educación Infantil, lo que afectaría al San Clemente.