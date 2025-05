El festival 'Marín Vila do Libro', referente cultural en el fin de semana de las Letras Galegas

La villa de Marín estrenó este viernes a programación de Marín, Vila do Libro, un escaparate de la cultura gallega que nace con la voluntad de consolidarse como un referente alrededor del Día das Letras Galegas.

Organizado por el Concello de Marín y Vila do Libro, el festival arrancó por la mañana con una actividad organizada por los centros escolares marinenses EEI O Grupo, CEP Carballal, CEIP da Laxe y CEIP Sequelo, en la que su alumnado recitó versos de la poesía popular oral acompañados de las cantareiras de la agrupación Fentos e Frouma.

Escolares de Marín durante la actuación de Fentos e Frouma Concello de Marín

Por la tarde, las voces de los chicos de Gallos del Norte dieron las primeras notas con un espectáculo de improvisación en el que mezclaron ritmos clásicos de rap con instrumentos tradicionales, haciendo suyas las técnicas de la poesía oral popular a la que se le rinde homenaje en este 17 de mayo. El proyecto de Gallos del Norte, además, tiene un importante carácter social, ya que sobre el escenario hubo "freestylers" con y sin diversidad funcional, a los que acompañaron un grupo de pandereiteiras.

A las 19.30 horas, llegó el momento de inaugurar oficialmente a Vila do Libro. La maestra de ceremonias de esta inauguración no pudo ser otra que Mayka Braña, actriz marinense que se metió en la piel de una carrexadora, la figura elegida como emblema de la imagen del Vila do Libro y que trajo en su cesta el encargo de repartir tres ejemplares: uno al director del festival, Enric Bono; otro a la concejala de Cultura de Pontedeume, Alejandra Bellón, que acogió a Vila do Libro el pasado año, y a la alcaldesa de Marín, María Ramallo, que deseó a todo el vecindario que disfrutara de estos días llenos de cultura, literatura y lengua galega.

Manel Loureiro e Ramón Mella Concello de Marín

Rematada la inauguración del evento, fue el turno de Manel Loureiro, autor de una trayectoria literaria consolidada que va desde la trilogía Apocalipsis Z hasta Cuando la tomenta pase, que fue Premio Lara de Novela 2024, conversó distendidamente con el periodista, Ramón Mella, hablando de los libros que marcaron su vida, y sus influencias y motivaciones para convertirse en el escritor que es hoy. Después, Loureiro firmó ejemplares.

'Marín, Vila do Libro'

Otra de las cosas que más está llamando la atención de esta Vila do Libro es como el espacio urbano gana vida y se transforma en una librería a cielo abierto.

la Rúa Real modificó toda su imagen gracias a los distintos decorados con motivos literarios que se colocaron a lo largo de su trazado.

Pero es que además se consiguieron recuperar locales emblemáticos que estaban cerrados, como los bares Tres Portiñas y el Estrobo (también conocido en su día como M40), que se convierten por estos días en librerías efímeras que acogen el mercado editorial del festival, en el que participan ira Editorial, Alvarellos Editora, Antela, Através Editora, Cuarto de Inverno, Edicións Xandri, Editorial Canela, Editorial El Pirata, Elvira Editoral, Excellence Editorial, Hércules Ediciones, Libraría Nobel, Nowordbooks, Patasdepeixe Editora y Rinoceronte Editora.