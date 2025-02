Inician una recogida de firmas para reclamar "un parking con máis prazas e que sexa gratuíto" en Montecelo

A los pies del Hospital de Montecelo las cinco plataformas de SOS Sanidade Pública de la comarca (Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Salnés y Cerdedo) han escenificado su unión para intentar parar la privatización y pago del aparcamiento previsto en el hospital pontevedrés tras su ampliación.

"Damos o pistoletazo de saída as cinco plataformas da Área Sanitaria Pontevedra-O Salnés para a recoliida de sinaturas que apoien a nosa solicitude para lograr un parking con máis prazas e que sexa gratuíto, ademáis de pedir que se incrementen as liñas de transporte", ha explicado el portavoz de SOS Sanidade en Pontevedra, Juan Manuel Loureiro.

"Facemos un chamamento a que todos os maiores de idade nos asinen as follas. Se conseguimos sinaturas é a única forma de parar isto", defiende.

Se refiere Loureiro a la construcción de un aparcamiento en el Gran Montecelo que "significa que nos vai hipotecar a todas as persoas, veciños e veciñas, que teñamos necesidade de vir a Montecelo durante 20 anos".

El portavoz de la plataforma pontevedresa explicó que ese proyecto de aparcamiento "vai ao aire libre case na súa totalidade cun coste de 11 millóns de euros, e eso para os presupostos do Sergas é un lixo", lo que se suma a las, a su juicio, pocas plazas previstas y que resultarán insuficientes para dar servicio al personal del centro sanitario y a los pacientes y familiares.

SOS Sanidade Pública inicia una campaña para reclamar la gratuidad del aparcamiento de MonteceloCristina Saiz

"Esta campaña nós entendémola como un primeiro aviso que lle queremos mandar á administración. A veciñanza da área sanitaria vai responder, non imos permitir que privaticen o aparcamento para facer negocio coa nosa enfermidade e tampouco imos permitir que fagan co Gran Montecelo o mesmo que fixeron co Álvaro Cunqueiro de Vigo", añadió durante su intervención Iria Aboi, portavoz de SOS Sanidade Marín.

"É moi triste que o que soluciona o problema do aparcamento de Vigo é o Concello de Vigo, non sei se aquí están pensando o mesmo", advirtió por su parte Loureiro.

Junto a la demanda común por un aparcamiento público los representantes de SOS Sanidade se refirieron también al escaso transporte público que llega a diario a Montecelo desde los municipios de la comarca.

Por eso solicitan a su vez "que haxa un transporte público en condicións e de calidade que nos cubra poder vir por exemplo de Sanxenxo, Cambados, Meaño ou O Grove", señaló Ana Belén Fernández desde SOS Sanidade Sanxenxo.