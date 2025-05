Intervenidos 23 kilos de cocaína a una organización de Vilagarcía que usaba vehículos "caleteados"

O Salnés Oskar Viéitez

El juzgado de instrucción número 2 de Pontevedra ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de uno de los detenidos. Las otras dos personas fueron puestas en libertad