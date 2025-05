Intervidos 23 quilos de cocaína a unha organización de Vilagarcía que usaba vehículos "caleteados"

O Salnés Oskar Viéitez

A xuíza do xulgado de instrucción número 2 de Pontevedra decretou o ingreso en prisión provisional, comunicada e sen fianza, dun dos detidos. Os outros dous foron postos en liberdade