'Lecer en familia' encara su segunda edición ofertando casi 3.000 plazas hoteleras en la provincia

"Unha proposta pensada para que as familias que temos a fortuna de vivir neste paraíso das Rías Baixas, poidamos desfrutalo tanto como os que nos visitan".

Así ha definido el presidente de la Deputación de Pontevedra, Luis López, la segunda edición de 'Lecer en familia', una iniciativa que pretente apoyar al sector hostelero en temporada baja al tiempo que oferece a las familias pontevedresas una propuesta de ocio atractiva y asumible.

Con este programa la Deputación pone a disposición de las familias un total de 2.957 plazas hoteleras en régimen de media pensión para disfrutar durante fines de semana o festivos. Incluye además dos actividades de animación sociocultural.

Todo ello con un coste de sólo 30,80 euros por usuarios, ya que la administración provincial financia 60 euros del coste.

El precio es más bajo (15,40 euros) para los menores de 12 años, mientras que es gratuito para los menores de 2 años.

Entre todas las plazas ofertadas, 50 de ellas se reservan en régimen especial para personas en situación de vulnerabilidad, y para las que 'Lecer en familia' será gratuito.

Para ser beneficiario de estas ayudas es necesario formar parte de una unidad familiar con menores a cargo y tener residencia fijada en la provincia de Pontevedra.

"Temos tan claro o importante que son as familias para o avance desta provincia que, por vez primeira na historia da Deputación, deseñamos un programa no que as convertemos en protagonistas", afirmó Luis López en la presentación del programa, en el que invierten 180.000 euros.

Se han adherido a 'Lecer en familia' 12 establecimientos hoteleros de Sanxenxo, Pontevedra, Vigo, Vilagarcía, Lalín, Baiona y Moaña.

En caso de que la demanda supere a la oferta la concesión de plazas se realizará por sorteo y los beneficiarios podrán efectuar sus reservas desde octubre de 2025 hasta marzo de 2026.

En la presentación se dio a conocer además el nombre de la persona ganadora del concurso de fotografías. Esa persona fue Patricia Neira, por 'Guerra de Almofadas', recibiendo como premio una noche con régimen de media pensión con desayuno y acceso al spa en el hotel Nuevo Astur de Sanxenxo.