Llamamiento ciudadano para un alto el fuego en Gaza con una concentración el 14 de junio

Una decena de personalidades del ámbito cultural, sanitario, vecinal y social de Pontevedra han presentado este viernes en la Casa das Campás la convocatoria de una concentración ciudadana en apoyo a Palestina ante los ataques de Israel.

La concentración se celebrará el sábado 14 de junio a las 12:00 horas, previsiblemente en la Alameda de Pontevedra, a la espera de la confirmación por parte de la Subdelegación del Gobierno.



La iniciativa, impulsada por el grupo local de apoyo a la plataforma estatal "Parar la Guerra", busca movilizar a toda la sociedad pontevedresa para exigir un alto al fuego definitivo en Gaza.



Víctor Pedreira, psiquiatra jubilado y coordinador del grupo local, abrió el acto destacando el carácter "cívico, transversal y general" de la convocatoria.

"Queremos que este acto tenga también protagonismo de la música, con la canción 'Solo le pido a Dios' como emblema de la movilización", explicó Pedreira, quien subrayó la necesidad de "posicionarse con valentía frente a la injusticia".



Durante su intervención, Pedreira ofreció datos sobre la situación en Gaza: más de 53.000 muertos (80% civiles), entre ellos 17.400 niños y 10.000 mujeres, además de casi 500 miembros de personal sanitario, 225 trabajadores humanitarios y unos 200 periodistas.

"Hay más de 1.000 amputaciones de miembros a niños y 14.000 personas desaparecidas bajo los escombros", detalló.



El psiquiatra alertó especialmente sobre las consecuencias en la salud mental de los supervivientes: "El trastorno postraumático afectará a la totalidad de las personas que viven allí, especialmente a los niños, expuestos diariamente al sonido de las bombas y los drones".

Acto de presentación de la concentración contra los ataques a PalestinaPontevedraViva





Marisa Martínez, integrante de la plataforma, leyó un manifiesto en el que hizo "un llamamiento a toda la sociedad española" para responder unánimemente ante lo que calificó como "posible genocidio".

"Cada vez más instituciones y entidades dan un paso al frente para denunciar las atrocidades", afirmó, recordando que más de un centenar de juristas han pedido la investigación de los "presuntos delitos internacionales" cometidos por Israel.



A partir del próximo lunes, los organizadores contactarán con todas las organizaciones, entidades y asociaciones de Pontevedra para que se sumen a la concentración. "Nos dirigiremos a todos los partidos políticos, con la única excepción de Vox,que aplaude los ataques, y a todas las comunidades religiosas", explicó Pedreira.



Margariña Valderrama, profesora de Historia jubilada y miembro del grupo de apoyo, expresó su indignación: "No me conformo con llorar al ver las imágenes de la crueldad del gobierno de Israel contra el pueblo semítico de Palestina. No soporto el exterminio de un pueblo, eso en el diccionario de la RAE se llama genocidio".



AMPLIO RESPALDO

El acto contó con la presencia de once personalidades representativas de diversos ámbitos que explicaron sus motivos para apoyar esta iniciativa. Entre ellos, José Fortes, exmilitar y miembro fundador de la UMD, quien a pesar de encontrarse de baja médica, no quiso faltar al acto:, manifestando su apoyo a este acto.



También intervino César Portela, arquitecto, quien confesó sentir tristeza al ver esas imágenes y vergüenza por ser humano. El ilustrador Kiko da Silva recomendó la obra "Palestina" de Joe Sacco y subrayó que "o que acontece en Gaza non é un conflito, é un masacre, un xenocidio diante dos nosos ollos".



Juan Loureiro, portavoz de SOS Sanidad Pública, anunció que llevarán una iniciativa al movimiento vecinal de Galicia para que apoye esta concentración, mientras que Xaime Toxo, presidente del Ateneo de Pontevedra, señaló que "hay una estrategia belicista global que usa la guerra como sistema de devastación del planeta".

Sara Valenzuela, ex profesora de Historia e integrante de Bella a Vella; el historiador Xosé Álvarez; la periodista Pilar Fariña; la Asociación Alba; y Antón Masa, presidente de la APDR, también se pronunciaron en apoyo a las víctimas palestinas.

Pontevedra pide el cese del ataque contra el pueblo palestinoPontevedraViva

La escritora y académica Fina Casalderrey; May Díaz, presidenta de la Fundación Manuel Moldes; Gonzalo Martínez, presidente de la Sociedad Filarmónica de Pontevedra y Tino Lores, presidente de la asociación do Camiño Portugués a Santiago no pudieron acudir a este acto de presentación pero trasladaron su solidaridad con esta causa.



La concentración del 14 de junio forma parte de una jornada estatal convocada por la plataforma "PararLaGuerra.es", que busca movilizaciones simultáneas en ciudades de toda España.

Los organizadores esperan que Pontevedra responda masivamente a esta llamada por la paz en Palestina.