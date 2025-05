Unha decena de personalidades do ámbito cultural, sanitario, veciñal e social de Pontevedra presentaron este venres na Casa das Campás a convocatoria dunha concentración cidadá en apoio a Palestina ante os ataques de Israel.

A concentración celebrarase o sábado 14 de xuño ás 12:00 horas, previsiblemente na Alameda de Pontevedra, á espera da confirmación por parte da Subdelegación do Goberno.

A iniciativa, impulsada polo grupo local de apoio á plataforma estatal "Parar la Guerra", busca mobilizar a toda a sociedade pontevedresa para esixir un alto ao fogo definitivo en Gaza.

Víctor Pedreira, psiquiatra xubilado e coordinador do grupo local, abriu o acto destacando o carácter "cívico, transversal e xeral" da convocatoria.

"Queremos que este acto teña tamén protagonismo da música, coa canción 'Solo lle pido a Deus' como emblema da mobilización", explicou Pedreira, quen subliñou a necesidade de "posicionarse con valentía fronte á inxustiza".

Durante a súa intervención, Pedreira ofreceu datos sobre a situación en Gaza: máis de 53.000 mortos (80% civís), entre eles 17.400 nenos e 10.000 mulleres, ademais de case 500 membros de persoal sanitario, 225 traballadores humanitarios e uns 200 xornalistas.

"Hai máis de 1.000 amputacións de membros a nenos e 14.000 persoas desaparecidas baixo os escombros", detallou.

O psiquiatra alertou especialmente sobre as consecuencias na saúde mental dos superviventes: "O trastorno postraumático afectará á totalidade das persoas que viven alí, especialmente aos nenos, expostos diariamente ao son das bombas e os drons".

Acto de presentación da concentración contra os ataques a PalestinaPontevedraViva

Marisa Martínez, integrante da plataforma, leu un manifesto no que fixo "un chamamento a toda a sociedade española" para responder unanimemente ante o que cualificou como "posible xenocidio".

"Cada vez máis institucións e entidades dan un paso á fronte para denunciar as atrocidades", afirmou, lembrando que máis dun cento de xuristas pediron a investigación dos "presuntos delitos internacionais" cometidos por Israel.

A partir do próximo luns, os organizadores contactarán con todas as organizacións, entidades e asociacións de Pontevedra para que se sumen á concentración. "Dirixirémonos a todos os partidos políticos, coa única excepción de Vox, que aplaude os ataques, e a todas as comunidades relixiosas", explicou Pedreira.

Margariña Valderrama, profesora de Historia xubilada e membro do grupo de apoio, expresou a súa indignación: "Non me conformo con chorar ao ver as imaxes da crueldade do goberno de Israel contra o pobo semítico de Palestina. Non soporto o exterminio dun pobo, iso no dicionario da RAE chámase xenocidio".

AMPLO RESPALDO

O acto contou coa presenza de once personalidades representativas de diversos ámbitos que explicaron os seus motivos para apoiar esta iniciativa. Entre eles, José Fortes, exmilitar e membro fundador da UMD, quen a pesar de atoparse de baixa médica, non quixo faltar ao acto, manifestando o seu apoio a este acto.

Tamén interveu César Portela, arquitecto, quen confesou sentir tristeza ao ver esas imaxes e vergoña por ser humano. O ilustrador Kiko da Silva recomendou a obra "Palestina" de Joe Sacco e subliñou que "o que acontece en Gaza non é un conflito, é un masacre, un xenocidio diante dos nosos ollos".

Juan Loureiro, portavoz de SOS Sanidade Pública, anunciou que levarán unha iniciativa ao movemento veciñal de Galicia para que apoie esta concentración, mentres que Xaime Toxo, presidente do Ateneo de Pontevedra, sinalou que "hai unha estratexia belicista global que usa a guerra como sistema de devastación do planeta".

Sara Valenzuela, ex profesora de Historia e integrante de Bella a Vella; o historiador Xosé Álvarez; a xornalista Pilar Fariña; a Asociación Alba; e Antón Masa, presidente da APDR, tamén se pronunciaron en apoio ás vítimas palestinas.

Pontevedra pide o cese do ataque contra o pobo palestinoPontevedraViva

A escritora e académica Fina Casalderrey; May Díaz, presidenta da Fundación Manuel Moldes; Gonzalo Martínez, presidente da Sociedade Filharmónica de Pontevedra e Tino Lores, presidente da asociación do Camiño Portugués a Santiago non puideron acudir a este acto de presentación pero trasladaron a súa solidariedade con esta causa.

A concentración do 14 de xuño forma parte dunha xornada estatal convocada pola plataforma "PararLaGuerra.es", que busca mobilizacións simultáneas en cidades de toda España.

Os organizadores esperan que Pontevedra responda masivamente a esta chamada pola paz en Palestina.