Lorena Quintáns nos invita a redescubrir la belleza natural a través del well-aging

Al comenzar una nueva temporada, es esencial retomar la atención hacia nosotros mismos y nuestros hábitos de cuidado y bienestar integral.

En este contexto, el Centro Médico Estético Lorena Quintáns propone un enfoque innovador y consciente del well-aging, donde la belleza natural en las diferentes etapas de la vida se acompaña a través de tratamientos respetuosos y efectivos.

Con su directora, Lorena Quintáns, nos adentramos en los principios que guían su filosofía de trabajo y los tratamientos que están marcando tendencia en el mundo de la medicina estética.

Angi di Lello, Liliana de Sousa, Lorena Quintáns, Olalla García y Beatriz Silvent forman el equipo del centro Mónica Patxot

Lorena, el concepto de well-aging se ha vuelto cada vez más popular. ¿Cuál es la base de este enfoque en tu centro?

El well-aging basa su éxito en dos pilares fundamentales: la asimilación de que el tiempo no se puede detener y que, por lo tanto, hay que asumir nuestra edad sin obsesionarse. Esto se une a otra máxima que siempre defendemos: las grandes intervenciones quirúrgicas o los tratamientos con resultados artificiales ya no son una opción. Apostamos por la premisa "qué bien te veo y no ¿qué te has hecho?".

¿Cuál es la filosofía de tu centro respecto al envejecimiento y la estética?

En nuestro centro deseamos destacar por ser el mejor acompañamiento para el proceso natural del envejecimiento. Renunciar a retocar la estructura natural del rostro no implica renunciar a determinados tratamientos que respetan las facciones, ayudando a combatir aquellos signos que realmente impiden que te veas y te sientas mejor. Por ello, nos postulamos como defensores de una armonización facial.

Tratamiento Proaging en el Departamento de Estética con Angi di Lello Mónica Patxot

¿Cuáles son los tratamientos que están en tendencia actualmente?

En este sentido, destacan los neuromodeladores, ya que permiten desde edades muy tempranas mejorar nuestra mirada atenuando arrugas de la frente, entrecejo y patas de gallo; siempre lejos de ese temido efecto de "estar estirado, planchado".

Otro tratamiento indiscutible es el ácido hialurónico, que mejora la elasticidad de la piel y disminuye su rugosidad, haciendo que la piel presente un aspecto joven y terso. También permite reposicionar volúmenes y aumentar nuestro grado de hidratación, siempre con resultados muy naturales.

Además, tratamientos como la mesoterapia facial, skinboosters o inductores de colágeno mejoran las líneas de expresión, uniformizan la pigmentación y suavizan arrugas.

Tratamiento de Exosomas con dermapen en el Departamento Médico con la Dra. Liliana de Sousa Mónica Patxot

Además de estos tratamientos, una innovación que tenéis en el Centro Lorena Quintáns Estética Consciente es la medicina estética regenerativa.

Así es. A estos tratamientos médico-estéticos clásicos, ahora se acompaña lo último en medicina estética regenerativa: los Exosomas con dermapen. Este es un tratamiento vanguardista que permite que lo natural sea una realidad, ayudando a que los pacientes pierdan el miedo a los tratamientos médico-estéticos.

Un aspecto que diferencia a vuestro centro es el abordaje global del paciente estético. ¿En qué consiste este enfoque?

Cuando alguien viene a la consulta por un problema o deseo concreto, no nos limitamos a pensar en un tratamiento de forma específica. Realmente intentamos valorar todos los aspectos fundamentales y asociados que van a influir en el éxito del tratamiento.

Uno de los factores clave a la hora de realizar procedimientos médico-estéticos es cómo preparar la piel en cabina y cómo cuidarla en casa. Por ello, siempre supervisamos y hacemos recomendaciones de la rutina cosmética de nuestros pacientes con un asesoramiento minucioso totalmente gratuito.

Tratamiento con ácido hialurónico en el Departamento Médico con la Dra. Olalla García Mónica Patxot

¿Qué tipo de tratamientos estéticos se pueden encontrar en el centro?

Ofrecemos tratamientos estéticos como el Reequilibrante facial, que limpia, nutre y repara nuestra piel en profundidad, y tratamientos más específicos de Proaging, manchas, pieles sensibles, reactividad y rosácea.

También disponemos de tratamientos especialmente diseñados para combatir la flacidez, como los Antiaging. Todo esto forma la base de nuestro departamento estético, junto con nuestra linea de biocéutica molecular, que se basa en las últimas investigaciones e innovaciones en dermatología, así como en la experiencia establecida en el campo de la cosmética estética adquirida por un equipo científico innovador y rigurosamente seleccionado.

Doctoras en la sala solidaria Art for Dent revisando un cuaderno de diagnóstico facial Mónica Patxot

¿Cómo describirías la estética que promovéis en este centro?

Su característica es que constituye un “puente” ideal entre la medicina y la cosmética estética. La simplicidad, la elegancia y la autenticidad crean un nuevo paradigma que ya tiene nombre y apellido: la belleza silenciosa. Una vez más, damos importancia al principio "menos es más".

Fomentamos un estilo de vida que prioriza la calidad sobre la cantidad, donde cada elemento, ya sea la moda, el maquillaje o el cuidado de la piel y el cuerpo, se elige por su valor intrínseco y su capacidad para resaltar una belleza natural y nuestra propia historia.

Decimos adiós a la huella estética negativa de "¡qué te has hecho!" y damos la bienvenida a sentirte joven desde el interior, transmitiendo al exterior una belleza saludable que además de verse, se sienta.

Para finalizar, ¿cómo pueden las personas interesadas en su cuidado y bienestar integral del rostro dar el primer paso?

Las animamos a unirse al well-aging recordando que, antes de recomendar cualquier tratamiento para mantener la belleza natural y consciente del rostro, siempre les pediremos hacer una valoración: un Diagnóstico Facial Médico. Solo tienen que pedirnos una cita y estaremos encantados de recibirlos.

Lorena Quintáns Estética Consciente

N° Registro Sanitario C-36003390

Plaza de Campolongo 10, bajo, Pontevedra

Instagram: @lorenaquintansblanco

Teléfono: 886 213 416