Lorena Quintáns convídanos a redescubrir a beleza natural a través do well-aging

Ao comezar unha nova tempada, é esencial retomar a atención cara a nós mesmos e os nosos hábitos de coidado e benestar integral.

Neste contexto, o Centro Médico Estético Lorena Quintáns propón un enfoque innovador e consciente do well-aging, onde a beleza natural nas diferentes etapas da vida acompáñase a través de tratamentos respectuosos e efectivos.

Coa súa directora, Lorena Quintáns, adentrámonos nos principios que guían a súa filosofía de traballo e os tratamentos que están a marcar tendencia no mundo da medicina estética.

Lorena, o concepto de well-aging volveuse cada vez máis popular. Cal é a base deste enfoque no teu centro?

O well-aging basea o seu éxito en dous piares fundamentais: a asimilación de que o tempo non se pode deter e que, por tanto, hai que asumir a nosa idade sen obsesionarse. Isto únese a outra máxima que sempre defendemos: as grandes intervencións cirúrxicas ou os tratamentos con resultados artificiais xa non son unha opción. Apostamos pola premisa "que ben te vexo e non: que te fixeches?".

Cal é a filosofía do teu centro respecto ao envellecemento e a estética?

No noso centro desexamos destacar por ser o mellor acompañamento para o proceso natural do envellecemento. Renunciar a retocar a estrutura natural do rostro non implica renunciar a determinados tratamentos que respectan as faccións, axudando a combater aqueles signos que realmente impiden que te vexas e te sintas mellor. Por iso, postulámonos como defensores dunha armonización facial.

Cales son os tratamentos que están en tendencia actualmente?

Neste sentido, destacan os neuromodeladores, xa que permiten dende idades moi temperás mellorar a nosa mirada atenuando engurras da fronte, entrecello e patas de galo; sempre lonxe dese temido efecto de "estar estirado, pasado o ferro".

Outro tratamento indiscutible é o ácido hialurónico, que mellora a elasticidade da pel e diminúe a súa rugosidade, facendo que a pel presente un aspecto novo e terso. Tamén permite reposicionar volumes e aumentar o noso grao de hidratación, sempre con resultados moi naturais.

Ademais, tratamentos como a mesoterapia facial, skinboosters ou indutores de coláxeno melloran as liñas de expresión, uniformizan a pigmentación e suavizan engurras.

Ademais destes tratamentos, unha innovación que tedes no Centro Lorena Quintáns Estética Consciente é a medicina estética rexenerativa.

Así é. A estes tratamentos médico-estéticos clásicos, agora acompáñase o último en medicina estética rexenerativa: os Exosomas con dermapen. Este é un tratamento vangardista que permite que o natural sexa unha realidade, axudando a que os pacientes perdan o medo aos tratamentos médico-estéticos.

Un aspecto que diferenza ao voso centro é a abordaxe global do paciente estético. En que consiste este enfoque?

Cando alguén vén á consulta por un problema ou desexo concreto, non nos limitamos a pensar nun tratamento de forma específica. Realmente tentamos valorar todos os aspectos fundamentais e asociados que van influír no éxito do tratamento.

Un dos factores chave á hora de realizar procedementos médico-estéticos é como preparar a pel en cabina e como coidala en casa. Por iso, sempre supervisamos e facemos recomendacións da rutina cosmética dos nosos pacientes cun asesoramento minucioso totalmente gratuíto.

Que tipo de tratamentos estéticos pódense atopar no centro?

Ofrecemos tratamentos estéticos como o Reequilibrante facial, que limpa, nutre e repara a nosa pel en profundidade, e tratamentos máis específicos de Proaging, manchas, peles sensibles, reactividade e rosácea.

Tamén dispomos de tratamentos especialmente deseñados para combater a flaccidez, como os Antiaging. Todo isto forma a base do noso departamento estético, xunto coa nosa liña de biocéutica molecular, que se basea nas últimas investigacións e innovacións en dermatoloxía, así como na experiencia establecida no campo da cosmética estética adquirida por un equipo científico innovador e rigorosamente seleccionado.

Como describirías a estética que promovedes neste centro?

A súa característica é que constitúe unha "ponte" ideal entre a medicina e a cosmética estética. A simplicidade, a elegancia e a autenticidade crean un novo paradigma que xa ten nome e apelido: a beleza silenciosa. Unha vez máis, damos importancia ao principio "menos é máis".

Fomentamos un estilo de vida que prioriza a calidade sobre a cantidade, onde cada elemento, xa sexa a moda, a maquillaxe ou o coidado da pel e o corpo, se elixe polo seu valor intrínseco e a súa capacidade para resaltar unha beleza natural e a nosa propia historia.

Dicimos adeus á pegada estética negativa de "que te fixeches!" e damos a benvida a sentirte nova dende o interior, transmitindo ao exterior unha beleza saudable que ademais de verse, séntese.

Para finalizar, como poden as persoas interesadas no seu coidado e benestar integral do rostro dar o primeiro paso?

Animámolas a unirse ao well-aging lembrando que, antes de recomendar calquera tratamento para manter a beleza natural e consciente do rostro, sempre lles pediremos facer unha valoración: un Diagnóstico Facial Médico. Só teñen que pedirnos unha cita e estaremos encantados de recibilos.

