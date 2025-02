Lores explica los "retos de futuro" que Pontevedra aborda con sus presupuestos para 2025

El pleno municipal previsto para el próximo lunes 17 de febrero aprobará previsiblemente y de manera definitiva el presupuesto del Concello de Pontevedra para el año 2025, con los votos favorables del BNG y del PSdeG-PSOE tras el acuerdo entre ambas formaciones.

Antes de que eso se produzca el alcalde la Boa Vila, Miguel Anxo Fernández Lores, ha querido desgranar en una memoria su visión sobre unas cuentas que plasman a nivel económico "eses retos de futuro centrados en catro grandes eidos de traballo: a loita contra o cambio climático, a mellora da calidade de vida, o sostemento do espazo público e a promoción da cidade".

A nivel general el proyecto de presupuestos supera los 98,6 millones de euros, con un incremento de más de 3,4 millones con respecto al año anterior.

"A débeda está contida nos 7 millóns de euros e o capítulo de investimentos supera os 12,5 millóns", destaca Lores.

En lo que respecta a las cuatro líneas de actuación y empezando por la destinada a combatir el cambio climático, el alcalde incluye aquí "o tratamento dos residuos, a renaturalización do río dos Gafos, a recuperación da Xunqueira da Gándara, a recuperación da fachada marítima completando o paseo a Marín, a mellora da eficiencia enerxética iluminación pública, o estudo e solucións dos problemas hidráulicos do regato de Valdecorvos ou a instalación de sensores ambientais na cidade".

En la mejora de la calidad de vida, que el regidor defiende como "sinal de identidade do goberno local", Lores opina que "a actuación de maior envergadura será o novo parque da Parda", ya adjudicado con un presupuesto de más de 5 millones de euros y cuyas obras, avanza "comezarán nas vindeiras semanas, para que sexa unha realidade no prazo duns dous anos".

El acondicionamiento de la pasarela sobre la vía del tren en la Rúa Doce de Novembro, la licitación de la reforma del segundo tramo de reforma de la Rúa Rosalía de Castro, la construcción del by-pass de Mollavao, la renaturalización de la parcela de los circos, la licitación de la reforma de la nave de piragüismo de As Corvaceiras o la adquisición de la antigua parcela de Fenosa en A Parda son otras de las actuaciones en las que se pone el foco.

Otra línea de trabajo que se iniciará en 2025 será la mejora del barrio Valdecorvos-A Seca empezando con la elaboración de un estudio ligado a la mejora ambiental del parque de Valdecorvos que "nos permitirá definir as necesidades e liñas de actuación prioritarias e de futuro".

Por su parte en lo relativo al sostenimiento del espacio urbano Miguel Anxo Fernández Lores defiende que en los presupuestos "consolidamos a dotación económica do contrato de sostemento dos espazos públicos urbanos e incrementamos a consignación para o rural co fin de ir máis folgados para afrontar imprevistos ou necesidades que vaian xurdindo ao longo do ano".

Además en la línea de trabajo de promoción de la ciudad el alcalde destaca el éxito de la celebración en la ciudad de los Premios Feroz, que se repetirá en 2026, y avanzando que "temos postas as mesmas expectativas no Multisport de tríatlon que se celebrará entre o 20 o 29 de xuño na cidade".

Por último el regidor capitalino valora la "correcta" relación con el resto de administraciones, pero revelando su inquietud especialmente en dos actuaciones. Por un lado en el Convento de Santa Clara "vexo con preocupación que van alá case dous anos e non se sabe nada concluínte desas reformas", y por otro mirando hacia la antigua sede de Hacienda en San Francisco en la que "sen proxecto e sen destino definitivo claro, é preciso unha actuación canto antes para evitar o seu deterioro irremediable", concluye.