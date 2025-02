Lores explica os "retos de futuro" que Pontevedra aborda cos seus orzamentos para 2025

O pleno municipal previsto para o vindeiro luns 17 de febreiro aprobará previsiblemente e de maneira definitiva o orzamento do Concello de Pontevedra para o ano 2025, cos votos favorables do BNG e do PSdeG-PSOE tras o acordo entre ambas as dúas formacións.

Antes de que iso se produza o alcalde a Boa Vila, Miguel Anxo Fernández Lores, quixo debullar nunha memoria a súa visión sobre unhas contas que plasman a nivel económico "eses retos de futuro centrados en catro grandes eidos de traballo: a loita contra o cambio climático, a mellora da calidade de vida, o sostemento do espazo público e a promoción da cidade".

A nivel xeral o proxecto de orzamentos supera os 98,6 millóns de euros, cun incremento de máis de 3,4 millóns con respecto ao ano anterior.

"A débeda está contida nos 7 millóns de euros e o capítulo de investimentos supera os 12,5 millóns", destaca Lores.

No que respecta ás catro liñas de actuación e empezando pola destinada a combater o cambio climático, o alcalde inclúe aquí "o tratamento dos residuos, a renaturalización do río dos Gafos, a recuperación da Xunqueira da Gándara, a recuperación da fachada marítima completando o paseo a Marín, a mellora da eficiencia enerxética iluminación pública, o estudo e solucións dos problemas hidráulicos do regato de Valdecorvos ou a instalación de sensores ambientais na cidade".

Na mellora da calidade de vida, que o rexedor defende como "sinal de identidade do goberno local", Lores opina que "a actuación de maior envergadura será o novo parque da Parda", xa adxudicado cun orzamento de máis de 5 millóns de euros e cuxas obras, avanza "comezarán nas vindeiras semanas, para que sexa unha realidade non prazo duns dous anos".

O acondicionamento da pasarela sobre a vía do tren na Rúa Doce de Novembro, a licitación da reforma do segundo tramo de reforma da Rúa Rosalía de Castro, a construción do by-pass de Mollavao, a renaturalización da parcela dos circos, a licitación da reforma da nave de piragüismo das Corvaceiras ou a adquisición da antiga parcela de Fenosa na Parda son outras das actuacións nas que se pon o foco.

Outra liña de traballo que se iniciará en 2025 será a mellora do barrio Valdecorvos-A Seca empezando coa elaboración dun estudo ligado á mellora ambiental do parque de Valdecorvos que "nos permitirá definir as necesidades e liñas de actuación prioritarias e de futuro".

Pola súa banda no relativo ao sostemento do espazo urbano Miguel Anxo Fernández Lores defende que nos orzamentos "consolidamos a dotación económica do contrato de sostemento dos espazos públicos urbanos e incrementamos a consignación para o rural co fin de ir máis folgados para afrontar imprevistos ou necesidades que vaian xurdindo ao longo do ano".

Ademais na liña de traballo de promoción da cidade o alcalde destaca o éxito da celebración na cidade dos Premios Feroz, que se repetirá en 2026, e avanzando que "temos postas as mesmas expectativas non Multisport de tríatlon que se celebrará entre o 20 o 29 de xuño na cidade".

Por último o rexedor da capital valora a "correcta" relación co resto de administracións, pero revelando a súa inquietude especialmente en dúas actuacións. Por unha banda no Convento de Santa Clara "vexo con preocupación que van alá case dous anos e non se sabe nada concluínte desas reformas", e por outro mirando cara á antiga sede de Facenda en San Francisco na que "sen proxecto e sen destino definitivo claro, é preciso unha actuación canto antes para evitar o seu deterioro irremediable", conclúe.