'Salve María', a gran sorpresa duns Feroz que debutan en Pontevedra coroando a 'Casa en flames' e 'Querer'

Pontevedra vestiu as súas mellores galas, e nunca mellor dito, para acoller a cerimonia de entrega dos Premios Feroz 2025, que reuniu no Recinto Feiral todo o máis selecto do cine e da televisión. Fíxoo, ademais, superando todas as expectativas.

'Casa en flames' e 'Querer', en cine e televisión respectivamente, foron as producións máis galardoadas nesta gala, ao levar tres premios cada unha. 'Salve María', pola súa banda, deu a sorpresa e impúxose na disputada categoría de mellor película dramática.

Foi unha noite, a celebrada en Pontevedra, na que os informadores cinematográficos, responsables da concesión dos Feroz, recoñeceron especialmente a puxanza e calidade do cine catalán, que se fixo coa maioría dos premios deste ano.

Nun Recinto Feiral reconvertido nun magnífico escenario, ao redor do cal se acomodaron máis dun milleiro de invitados, o equipo de 'Casa en flames', película que era unha das grandes favoritas da noite, gañou o Feroz á mellor película de comedia.

Emma Vilasarau, pola súa banda, levouse o galardón á mellor actriz protagonista, e no seu discurso de agradecemento agradeceu ao director que lle deu “el protagonismo a una señora de más de sesenta, que tienen mucho que contar y son sabias”.

O terceiro premio que recibiu 'Casa en flames' foi o Feroz ao mellor guion de película, que foi para un Eduard Solà, que foi un dos grandes.

'Salve María', que se impuxo como mellor película dramática, por diante entre outras de 'La habitación de al lado' de Pedro Almodóvar ou 'La virgen roja' de Paula Ortiz, sumou un segundo galardón nesta velada, o de mellor cartel.

A pesar de que 'La habitación de al lado' non gañou o Feroz á mellor película, Almodóvar non se foi de baleiro de Pontevedra, xa que se fixo co premio ao mellor director, ao que se sumou o Feroz á mellor música orixinal, asinada polo seu inseparable Alberto Iglesias.

No medio dunha gran ovación por parte do auditorio, o director manchego, unha das grandes referencias do cine español, dedicou o premio a Marisa Paredes, falecida o pasado mes de decembro, lembrando as cinco películas que rodaron xuntos.

Tamén encomiou o traballo das súas dous protagonistas Julianne Moore e Tilda Swinton, e do mesmo xeito que Emma Vilarasau, referiuse ao xuíz Adolfo Carretero, que instrúe o caso contra Errejón, subliñando que "si alguien hace mal su trabajo tiene que aceptar las críticas".

Os gañadores dos Feroz 2025 posan cos seus premiosMónica Patxot

O mellor actor, mentres tanto foi para Eduard Fernández polo seu traballo en 'Marco'. Tras recoller o premio, agradeceu o galardón aos guionistas porque para "tener un gran personaje hay que escribirlo" e a uns directores nos que confiou cegamente porque sabía "que era una oportunidade do copón" e decidiu tirarse "de cabeza".

Os premios na categoría de cine completáronse cos recoñecementos a Clara Segura e Óscar de la Fuente como actores de reparto por 'El 47' e 'La casa', respectivamente; mentres que o Feroz ao mellor tráiler foi para 'Polvo serán'.

'Polvo serán', de Carlos Marques-Marcet, gañou tamén o Premio Feroz Arrebato de ficción, galardón que en non ficción gañou 'The Human Hibernation', de Anna Cornudella Castro.

O Feroz de Honra, como xa fora anunciado, foi para o director e guionista Jaime Chávarri, que o recibiu de mans da actriz Emma Suárez e da tamén directora Lucía Zamora.

'QUERER', A GRAN TRIUNFADORA ENTRE As SERIES

Na categoría de series non houbo sorpresas. Como se esperaba, 'Querer' foi a gran triunfadora da noite. A ficción dirixida por Alauda Ruiz de Azúa, que debutaba con ela en televisión, levouse a casa o Feroz á mellor serie dramática

Ao recoller o premio, Ruiz de Azúa agradeceu o traballo de todo o equipo artístico da serie porque "se han dejado la piel en hacerlo honesto, bonito y en confiar en mi desde el primer momento" e aos produtores e á cadea que a emitiu "por atreverse con esta historia".

A este galardón sumouse o Feroz ao mellor guion e o Feroz á mellor actriz protagonista en serie, que foi para Nagore Aranburu, que moi emocionada quixo compartir o premio con todo o equipo da serie porque Miren -o seu personaxe- "no existiría sin ellos", agradecéndolles que lle axudasen a construír un papel tan complexo.

'Yo, adicto' logrou dúas estatuíñas nestes Premios Feroz, que foron para Nora Navas como mellor actriz de reparto e para Oriol Pla como mellor actor protagonista.

O premio a Pla, que foi un dos poucos ausentes a esta gala -porque tiña función teatral en Madrid-, recolleuno no seu nome Javier Giner, que leu un discurso no que o actor chanceaba con que "las otras cuatro veces vine y no me lo disteis, veo que ha funcionado".

Pla, en boca de Giner, quixo destacar que 'Yo, adicto' é unha serie que foi "mucho más que un proyecto puramente profesional" e que espera que contribúa a "transformar la mirada, la escucha y el pensamiento" cara ás persoas que sofren adiccións.

Pola súa banda, Nora Navas dedicou o seu premio ""a todas las personas que pasaron o sufren" algunha adicción, a enfermidade que aborda esta serie e reivindicou que unha "sociedad adicta" debemos ter "más empatía" para que a xente "no tenga que narcotizarse".

Pol López, que encabezou o elenco de 'Nos vemos en otra vida', gañou o Feroz ao mellor actor protagonista e, agradeceu que esta serie trate "un tema tan delicado y una herida tan grave" como o 11M "con tanta sensibilidad, respeto y buen gusto".

O intérprete, ademais, quixo destacar a aposta da organización dos Feroz de traer a gala a Pontevedra, "descentralizando la cultura y sacándola de las grandes capitales", algo que segundo sostivo "es un intercambio maravilloso para todos".

O palmarés entre as series completouse con 'Celeste', que partía como máxima favorita entre as comedias. Esta ficción, creada por Diego San José, seduciu os informadores cinematográficos, que a recoñeceron como mellor serie de comedia.

"Recordaros que el 3 de marzo empieza la campaña de renta", afirmou San José, que na súa intervención agradeceu o traballo "de todas las Saras Santano", o personaxe que interpreta Carmen Machi en 'Celeste', por "recaudar impuestos".

Esta gala dos Feroz 2025 incluíu numerosas referencias a Pontevedra, sobre todo por parte de La Dani, o presentador da cerimonia, que celebrou que os Feroz "le planten cara a los Oscar haciendo los premios en la capital mundial del cine, Pontevedra".

"Nos vemos aquí en 2026", sentenciou ao despedirse dos asistentes.