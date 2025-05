Lores recuerda a la Xunta que la competencia del aparcamiento de Montecelo no es responsabilidad del Concello

El alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, respondió este jueves a las declaraciones del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sobre el futuro aparcamiento del Hospital Montecelo, en las que instaba al Concello a contribuir con equipamientos y servicios vinculados al centro sanitario.

Lores lamentó lo que considera "incoherencias" por parte del gobierno gallego y recordó que "os aparcamentos teñen que facelos a administración que ten a obrigatoriedade dos equipamentos, non o Concello".

Durante su intervención en el Parlamento de Galicia, Gómez Caamaño anunció que "antes do verán" elevarán al Consello da Xunta la propuesta de ocupación de los terrenos, el anteproyecto y la estructura de costes del nuevo aparcamiento, como paso previo a su licitación en 2025.

El proyecto contempla cerca de 1.300 plazas, de las cuales unas 400 serán gratuitas. El conselleiro destacó también que la previsión de la consellería es comenzar a atender pacientes en el Novo Montecelo a finales de este año o principios de 2026.

Lores, por su parte, advirtió de la necesidad de que el aparcamiento sea "o máis económico posible", ya que se trata de fondos públicos, y criticó que la Xunta "se negou no seu momento" a valorar alternativas más accesibles.

"Non podemos admitir que se diga que a competencia é municipal, porque é autonómica. Está contemplado no Plan de Infraestruturas e non sei a que vén todo iso", añadió.

En cuanto a las plazas públicas ya existentes, Lores recordó que la Xunta tiene previsto incrementarlas en las zonas de Urxencias y en el actual aparcamiento, y que también hay espacios disponibles en los terrenos de la Deputación, en los accesos a la cidade infantil Príncipe Felipe, que ya se usan por pacientes de Montecelo.

El regidor nacionalista también puso el foco en la preocupación por el diseño de los accesos al hospital, especialmente el vial frente al edificio, y reclamó a la Xunta una propuesta concreta.

"Estamos demandando que nos presente unha proposta para comprobar como quedan os niveis e entradas e saídas do parking, con paradas de buses e de taxis", ha añadido, porque hasta que el Concello disponga del diseño, el gobierno local no podrá actuar.

En el Parlamento de Galicia, Gómez Caamaño apuntó este jueves la importancia de la colaboración institucional para facilitar el acceso de la ciudadanía a la sanidad pública.

Recordó a la diputada socialista Paloma Castro, quien había realizado la pregunta sobre el aparcamiento, que "a ustedes les gusta el aparcamiento gratuito cuando las plazas las hacen los demás. Cuando gobernaron en Santiago no se preocuparon por hacer gratuitas o abaratar el párking del Clínico".

Lores recordó que el convenio firmado para el Gran Montecelo "foi cualificado pola propia Xunta e o seu presidente como exemplar", por lo que instó al ejecutivo autonómico a cumplir con su parte y asumir plenamente la responsabilidad sobre el nuevo aparcamiento.