Luis López contrapone la "decadencia del BNG" en Pontevedra frente al "crecimiento imparable" del PP

El presidente provincial del PP de Pontevedra, Luis López, hizo balance este martes de los ejecutivos municipales en el ecuador del mandato haciendo especial incidencia en la "decadencia del BNG" en la capital de la provincia frente al "crecimiento imparable" del proyecto popular.

Luis López considera que el gobierno nacionalista de Pontevedra "está en franca decadencia y deterioro, como muestran los resultados en fuerte retroceso desde el año 2015" y lamentó su "reacción desesperada" ante la labor que está desarrollando el vicepresidente de la Deputación y portavoz municipal del PP, Rafa Domínguez.

Para el líder provincial del PP y presidente de la Deputación de Pontevedra "el Bloque tiene un proyecto totalmente agotado en la ciudad y tiene pánico político a que Rafa Domínguez ponga fin a tres décadas de su gobierno".

Asegura Luis López que al alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores y a su equipo "no les preocupa para nada la gente, que por cierto ya los echó de la Alcaldía hace dos años y sólo la salvaron por el PSOE".

En esta línea, indicó que el gobierno de la Boa Vila "está más frágil que nunca" y sostuvo que el gobierno en minoría de Lores "se dedica exclusivamente a sobrevivir, no a gobernar".

PROVINCIA

Ademáis de Pontevedra, el presidente provincial afirmó que "presentan graves problemas de gobernabilidad" otros concellos como Vilagarcía, Redondela, Cangas, Tui, Cambados, O Grove, Caldas, Salceda, Silleda, A Illa, Cuntis, Forcarei, Pazos de Borbén, Rodeiro y Agolada.

Luis López denuncia la "fuerte inestabilidad" en estos 16 ayuntamientos de la provincia con "gobiernos rotos, divididos o frágiles" por los pactos PSOE-BNG y contrapone la gestión de las 27 alcaldías del PP.

En esta comparecencia, en la que Luis López estuvo acompañado por la secretaria xeral del PP de Pontevedra Luisa Piñeiro, el presidente provincial también lamentó que los "líos internos, polémicas y luchas de egos" provoquen la "crisis" en 16 municipios y perjudiquen a 266.928 vecinos "que están desatendidos mientras asisten al esperpento diario de los multipartitos".

López cree que esta situación surge de acuerdos "que no están pensados en los ciudadanos, sólo en que no gobierne el PP" y anunció que su partido "no va a dejar desamparados a estos vecinos de cara al 2027", cuando tendrán lugar las próximas elecciones municipales.