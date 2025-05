Más de 12.000 firmas piden que "no hagan con el Gran Montecelo lo que hicieron con el Álvaro Cunqueiro de Vigo"

Las cinco plataformas del área sanitaria de Pontevedra y O Salnés que integran SOS Sanidade Pública presentaron este sábado las más de 12.000 firmas recogidas durante los últimos meses.

Representantes de SOS Pontevedra, Seixo-Marín, O Salnés, Sanxenxo y Cerdedo entregaron todos estos apoyos en el registro de la Xunta de Galicia en Campolongo.

Estas firmas suponen la postura de la ciudadanía contraria a la privatización del futuro aparcamiento del Hospital Gran Montecelo, que supondría pagar por dejar el coche en el entorno del centro, y a favor de mejorar la conexión en transporte público desde los distintos ayuntamientos del área sanitaria.

"No vamos a permitir que privaticen el aparcamento para hacer negocio con nuestra enfermedad, ni que hagan con el Gran Montecelo lo que hicieron con el Álvaro Cunqueiro de Vigo", señaló Iria Aboi, de la plataforma de Seixo y Marín.

Consideran un éxito haber conseguido estas más de 12.000 firmas, que suponen casi las 15.000 que harían falta para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), aunque en esta ocasión prefirieron no optar por esa fórmula para ganar celeridad a la hora de recogerlas, para "responder rápido y sin todo el papeleo de una ILP".

La demanda de las cinco plataformas es que el aparcamento del Gran Montecelo "sea público y gratuito" y denuncian la "intención de privatizar este aparcamento" como "un ejemplo más de como el Gobierno de la Xunta regala trocitos de nuestra sanidad a empresas personales", en palabras de Aboi.

Esta activista denuncia que la Xunta "quiere pagarle a la empresa 440.000 euros cada año durante 25, lo que es un total de 11 millones de euros públicos", además de otros tres millones al inicio "para garantizar la viabilidad de la concesión". Serían casi 15 millones de euros públicos para la empresa y, además, los usuarios deberían pagar.

"Reírse en nuestra cara", valora Aboi, que se pregunta qué significan los "precios asequibles" para la Xunta. "¿Asequibles para quien? ¿Para quien cobra salarios como el conselleiro o como el presidente Rueda? ¿O asequibles para cualquier jubilado medio de este país?".

Anxo Lúa, de la plataforma del Salnés, insistió en que "lo que no entendemos es cómo se puede crear un apartamento en teoría público y una empresa privada pueda hacer negocio con nuestra salud y con nuestras necesidades".

Para las plataformas, "la privatización del aparcamento es el primer pelotazo en el Gran Montecelo y no descartamos que quieran hacer más" e insisten en que los servicios de un hospital público deben ser públicos.

Además de mostrar su rechazo al pago en el aparcamiento, con estas firmas también piden una reunión con el conselleiro de Sanidade en el plazo de 15 días. De no tener respuesta, estudiarán emprender acciones, pues "con nuestra salud no se juega".

Juan Loureiro, de la plataforma de Pontevedra, considera que reunir estas firmas en tan poco tiempo debería significar que el conselleiro y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "tendrán que plantearse algo".

Así, considera que "es de recibo, con el número de firmas que tenemos, que ei sienten con nosotros a hablar".

Insiste Loureiro en que "esto no va de partidos políticos, esto va de que la ciudadanía del área sanitaria no está dispuesta ni quiere que le privaticen una aparcamiento" e indica también que parece que ve más preocupada a la población del resto del área sanitaria y no a la del municipio de Pontevedra.

Las firmas también reclaman mejor transporte público a Montecelo. Carmen Fontenla, de la plataforma de Cerdedo, señaló, por ejemplo, que los autobuses de Mombús que pasan por su zona "tienen unos horarios determinados" que hacen que para la población de estos municipios sea "complejo" desplazarse.

Belén Fernández, A Chapuza, de la plataforma de Sanxenxo, insiste en esa necesidad de contar con transporte público "que sea digno y de calidad para que la gente se pueda mover".

Carmen Fontenla también quiso destacar que en las firmas recogidas también están los apoyos de sanitarios de distintas categorías que trabajan en Montecelo y solicitan un aparcamiento gratuito.