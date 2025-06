Miles de personas claman en Pontevedra y Marín "para decir más alto que nunca que no queremos otra celulosa en Galicia"

Miles de personas se dieron cita este domingo en las alamedas de Pontevedra y Marín para gritar contra la permanencia de la factoría de Ence en la Ría de Pontevedra y la instalación de Altri en Palas de Rei.

La habitual marcha contra Ence convocada por la Asociación en Defensa da Ría (APDR) se transformó este año en una reivindicación conjunta contra las dos celulosas que, como ya es habitual, remató delante de la factoría de Lourizán.

Bajo el lema 'Nin Ence na ría, nin Altri na Ulloa', estuvo convocada por primera vez de forma conjunta por los colectivos APDR, Plataforma pola Defensa da Ría de Arousa (PDRA) y Ulloa Viva.

Antón Masa, presidente de la APDR, explicó que este año, además de rechazar la presencia de Ence en Lourizán, buscan "que no llegue a ser nunca una realidad la fábrica de Altri en Palas" y puso en valor la "unidad de acción" contra las dos celulosas, que resulta "fundamental".

"Creemos que esa unidad de acción debe continuar hasta que Ence esté fuera de la ría", demandó Antón Masa a la salida de una manifestación que resultó ser la más multitudinaria de las últimas ediciones de la marcha contra Ence.

Marcha contra as celulosas de ENCE e ALTRIPontevedraViva

Pilar Naveira, presidenta de la plataforma Ulloa Viva, destacó que con esta movilización buscan "decir más alto que nunca que no queremos otra celulosa en Galicia. Reclamamos un país libre de celulosas, ni Ence en la Ría de Pontevedra, ni Altri en el corazón de la Ulloa"

Para Naveira, "ambas representan un modelo económico trasnochado, que destruye el territorio, precariza el empleo y pone en riesgo a salud, la biodiversidad y el futuro de las próximas generaciones".

Así, señaló que "nuestras comarcas comparten heridas". La Ría de Pontevedra "fue sacrificada hace décadas por la instalación de Ence, con un impacto que hoy seguimos sufriendo" y Pilar Naveira destacó que "no permitiremos que esa historia se repita en la comarca de la Ulloa, con una macrocelulosa impuesta por Altri y avalada por la Xunta de Galicia, sin consenso social ni garantías ambientales".

"Retrocedan, recalculen y rectifiquen porque aún están a tiempo de ponerse a la altura de la marea de dignidad gallega que hoy aquí, y una vez más, está hablando", dixe Pilar Naveira en alusión a la Xunta de Galicia, a la que recordó que "el río Ulla no es una cloaca industrial, es fuente de vida para miles de personas, así como la base de sectores productivos sostenibles como la agricultura, la ganadería, el marisqueo y el turismo vinculado al Camino de Santiago".

Los colectivos convocantes anuncian que "seguiremos en la calle, en los tribunales y donde haga falta" para "impedir este despropósito" y defener un futuro sostenible, "digno para Ulloa y para toda Galicia".

Alfredo Otero, bateeiro y portavoz de la PDRA, defendió que la Ría de Arousa "es la gran despensa de Galicia", pero sus recursos se van "a ver amenazados por esa macrocelulosa" y por un proyecto cuyos puestos de trabajo resultan "insignificantes".

Para Otero, "ninguna empresa, por mucho beneplácito político que tenga de la Xunta, merece arruinar un río y un paraíso como es el río Ulla y la Ría de Arousa".

La manifestación contó con el apoyo de colectivos como Greenpeace, Ecologistas en Acción, Adega, No a la Mina de Touro, Unións Agrarias, CIG o CUT, entre otras.

Ana Pontón, na marcha contra as celulosas de ENCE e ALTRIPontevedraViva

A la manifestación también acudieron este domingo la líder del BNG, Ana Pontón; el alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores; y representantes nacionalistas como la senadora Carme de la Silva o los concejales Anabel Gulías o Demetrio Gómez. También acudieron representantes del PSOE como el exdiputado Guillermo Meijón o el líder local de Pontevedra, Iván Puentes.

Representantes do PSOE, na marcha contra as celulosas de ENCE e ALTRIPontevedraViva

Ana Pontón señaló que "o que lle pedimos ao señor Rueda é que escoite o clamor que hai en Galicia para que Ence saia da Ría de Pontevedra" para "evitar esa bomba ambiental" que supondría Altri.

"En 1963 impuxeron Ence en Pontevedra e en pleno 2025 queren impoñernos Altri no corazón de Galicia. Nos imos permitirlo",, denunció Pontón, que pide para Galicia "industria do futuro, emprego sustentable, que coide o noso medio ambiente" y no que la comunidad sea "o lugar no que se instalen as empresas que non quere nin en Portugal".

El alcalde de Pontevedra insistió en que desde el gobierno local y el BNG van "loitar por terra, mar e aire, por todas as vías, manifestacións, recursos xudiciais... para recuperar a ría". Es, para Lores, "un dereito que temos todos os pontevedreses, que xa levamos 60 anos sufrindo esta peste de celulosas".