"Nin Ence na ría nin Altri na Ulloa" será el grito de la marcha contra las celulosas del 1 de junio

La Asociación pola Defensa da Ría (APDR), la plataforma Ulloa Viva y la Plataforma de Defensa da Ría de Arousa (PDRA) presentaron este lunes 19 de mayo la convocatoria de la "marcha contra as celulosas", que se celebrará el domingo 1 de junio a las 12.00 horas.

La movilización, que partirá simultáneamente de las alamedas de Marín y Pontevedra, finalizará frente a la fábrica de Ence en Lourizán y concluirá con una comida popular y un concierto en la Alameda de Pontevedra.

Antón Masa, presidente de la APDR, destacó que este año la marcha tiene un aliciente más porque la lucha contra Ence y Altri es parte de la "mesma loita" y subrayó que la convocatoria debe servir para que Altri nunca sea una realidad.

Masa se mostró convencido de que la celulosa de Altri no se va a instalar nunca por tres motivos fundamentales: no conseguirá la financiación que necesitan, algún organismo vinculado a la explotación del agua del río Ulla se opondrá, y sobre todo, porque mientras mantengan un nivel de movilización como el que se está haciendo ahora en Galicia contra la instalación de Altri, esta no se va a instalar.

El presidente de la APDR recordó cómo la movilización social impidió en su día la instalación de una fábrica de papel junto a Ence y estableció un paralelismo histórico. Explicó que cuando se montó la celulosa de Ence en Pontevedra, realmente esa celulosa estaba pensada para instalarse sobre el río Ulla, en Pontecesures. La lucha de los pescadores de río y de la gente que trabajaba en la ría de Arousa dio sus frutos y acabó instalándose la fábrica en la ría de Pontevedra.

Masa denunció que mucha gente hablaba de por qué se había instalado la celulosa en Pontevedra y decían que eso era porque se hizo bajo el franquismo. Señaló que la realidad es que ahora la Xunta está intentando reproducir una decisión que fue efectivamente hecha bajo el franquismo en un momento donde el franquismo ya no existe. Afirmó que la Xunta de Galicia está reproduciendo el modelo franquista de industrialización cuando pretende, entre otras cosas, instalar la fábrica de Altri en Palas de Rei, un modelo que no debería tener cabida en la Galicia actual.

IMPACTO AMBIENTAL

El presidente de la APDR destacó las similitudes entre ambos proyectos celulósicos: como parte de un modelo extractivista, la de Altri destrozaría el modo de vida de aquella zona que está basada en la explotación de recursos ganaderos y agrícolas y también afecta al Camiño de Santiago, mientras que Ence destrozó el marisqueo y la pesca.

Además, señaló que el problema fundamental es la "eucaliptización masiva", no solo de los montes, sino de mucha tierra de labor, tierra agrícola y pastizales que son ocupados por el eucalipto.

Antón Masa, presidente de la APDRPablo Ajuria / Brais Porto

Masa recordó que cuando se instaló la fábrica en Lourizán, se instaló directamente encima del mejor de los bancos marisqueros de la ría de Pontevedra y que mediante un relleno de una buena cantidad de hectáreas de la ría, se construyó sobre las playas urbanas que había entre Pontevedra y Marín.

Paralelamente, advirtió que en el caso de que se permita instalar Altri, acabaría también ocupando las zonas de mejor valor del centro de Galicia, en Palas de Rei.

ULLOA VIVA

Mónica Cea, integrante de Ulloa Viva, explicó que tras el anuncio de la Declaración de Impacto Ambiental sobre Altri y ante la inminente autorización ambiental integrada, consideran que es momento de salir a la calle para reclamar respeto al territorio y al vecindario.

La plataforma acaba de publicar en su web el expediente completo del proyecto, al que tuvieron acceso como parte interesada, en nombre de la transparencia y el derecho a la información que llevan pidiendo a la Xunta de Galicia.

Cea denunció cambios evidentes en datos técnicos que no se acreditan o justifican debidamente y afirmó que seguirán denunciando estas cuestiones que les permiten conocer cómo fue o está siendo la tramitación de este proyecto al que la Xunta de Galicia le pone una alfombra roja.

Mónica Cea, de Ulloa VivaPablo Ajuria / Brais Porto

La representante de Ulloa Viva informó también sobre la campaña de financiación colectiva abierta por la plataforma para la recaudación de dinero para poder ejercer tantas acciones administrativas como jurídicas necesiten con el fin de parar esta macrocelulosa.

Cea agradeció el apoyo profundo de toda la ciudadanía que les sigue mostrando apoyo y gritando alto y claro 'Altri non', y concluyó afirmando que no van a ser testigos de la implantación de otra celulosa en Galicia y que "Altri nunca será".

AMENAZA PARA LA RÍA DE AROUSA

Ángel Villanueva, de la PDRA, hizo un llamamiento a participar en la marcha con más motivo este año, porque va contra las celulosas: la que ya existe y la que aún no existe, esperando que no exista nunca. Explicó que la ría de Pontevedra está muy dañada por la celulosa de Ence y la de Arousa también lo estará "se Altri chega a funcionar".

Advirtió que no hay que olvidar que el río Ulla, que abastece fundamentalmente a la ría de Arousa, verá cómo esta celulosa pretende implantarse en su cabecera. Toda la contaminación que se produzca en esta celulosa, que no es pequeña precisamente, bajará por el río y llegará a la ría más productiva que tienen en Galicia, argumentó.

El portavoz de la PDRA recordó que cuando se implantó Ence se consideraba que la ría de Pontevedra era menos productiva, y acabaron de dejarla sin producción, pero la ría de Arousa sigue siendo la más productiva y parece que en este caso no les importa la merma de producción que va a haber o la desaparición de la producción.

Ángel Villanueva, de la PDRAPablo Ajuria / Brais Porto

Villanueva denunció que este proyecto forma parte de un cambio de modelo que está auspiciado por la Xunta de Galicia, un cambio del minifundismo y de la intervención de mucha mano de obra.

"Interésalle máis o modelo de grandes industrias, que son máis fáciles de manexar e que, ademais, dan pé ás portas xiratorias, cousa que os pequenos produtores actuais da ría de Arousa non van dar", acusó Villanueva.

Alertó de que están frente a un cambio de modelo, con la destrucción del modelo de vida del interior de Galicia y, consecuentemente, también del modelo de vida de la ría de Arousa y de la costa.

Indicó que es necesario pararlo: "Neste momento non temos unha celulosa que nos estea contaminando a ría, pero temos unha espada de Damocles que nos dá moitísimo medo de que o modelo que actualmente coñecemos de produción poida desaparecer".

El representante de la PDRA aportó datos concretos sobre el impacto económico de la ría de Arousa: 1.540 mariscadores a pie (el 44% de Galicia), 1.548 embarcaciones pesqueras y marisqueras (el 40% de Galicia), 2.319 bateas de mejillón (el 68,7% de Galicia), que generan 4.177 empleos directos, de los que 951 son por cuenta ajena.

Además, los empleos generados en tierra por las bateas multiplicarían por cuatro esa cifra, llegando a 16.708 puestos de trabajo. También señaló que de los 253 operadores de agricultura registrados en el Craega (Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia), 140 corresponden a la ría de Arousa.

Concluyó asegurando que no es comparable la destrucción de empleo que se va a producir con la "posible creación de emprego" que Altri anuncia. y que ya fueron bajando las expectativas: "Creo que eran 500, despois foron menos, agora imos a menos. Non son comparables. Que lle pregunten aos gandeiros, á xente que vive do leite, á xente que fai queixos, á xente que fai agricultura ecolóxica no interior de Galicia, que lles pregunten a ver que tal lles vai colocar esa fábrica aí"

Los convocantes alertaron también del consumo de agua previsto por Altri (46 millones de litros diarios) y advirtieron que devolverán más de 30 millones a más de 20 grados de temperatura.

Villanueva rechazó el argumento de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, de que "ninguén bebe directamente do río", explicando que "non fai falta, o río leva esa auga con sulfatos, hai moitos problemas".

El representante de la PDRA incidió en que "aquí o que lles falta é auga e cartos, porque o eucalipto xa o teñen. A auga é un ben fundamental que en Galicia nunca botamos de menos porque sempre tivemos moita, pero xa nos comeza a faltar e debemos tratala ben", recordando que es fundamental en la alimentación y en el bienestar.

La marcha del 1 de junio se convoca haciendo un llamamiento a toda Galicia y los organizadores esperan que tenga una afluencia mayor que las tradicionales que se celebraban solo contra la factoría de Ence para demostrar el rechazo social a estos proyectos celulósicos.