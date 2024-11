Pontevedra se vuelca en ayudar a los afectados por la DANA

La solidaridad con los afectados por la DANA crece con fuerza en cada rincón de la provincia para reunir material, productos de primera necesidad y donativos.

Desde el pasado viernes y a lo largo del fin de semana, concellos, empresas, asociaciones y entidades de todo tipo están organizando puntos de recepción.

Por ejemplo, la Confitería Capri ha recaudado 8.611,53 euros que irán a los damnificados por esta catástrofe a través de la fundación Mensajeros de la Paz.

A lo largo del domingo los clientes hacían cola ante el establecimiento conscientes de cuál iba a ser el destino de la recaudación. "Estamos muy emocionados. Es una satisfacción enorme", manifestaba la propietaria, Menchu Collado.

El dinero obtenido supera a los 6.000 euros recaudados en una ocasión anterior para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma.

Y en el Multiusos de la Praza de Abastos, el Concello de Marín organizó este domingo una recogida que superó las expectativas. "O desborde é total", afirmaban desde el Gobierno local, que enviaban "un enorme agradecemento a toda a veciñanza que está colaborando".

El Concello de Bueu anunció que habilitará espacios para la recogida de productos para los afectados por la Dana a partir de esta semana.

También recogieron alimentos y materiales esenciales en las instalaciones municipales de A Reiboa los voluntarios de Protección Civil en el Concello de Poio. Enviarán también herramientas y 54 pares de botas de agua.

Dos vehículos de Protección Civil de Cambados partieron esta madrugada cara Valencia, uno con alimentos y otros productos recogidos en estos días, y outro con maquinaria y herramientas (bombas, generadores, palas…). También se desplazan 6 voluntarios que permaneceran allí por varios días.

Y el Concello de Caldas de Reis abre este lunes un nuevo punto de recogida en la Rúa Sarnadela, (Novo Fogar do Maior) en horario de 11.00 a 21.00 horas.

Este lunes, a las 12 del mediodía, partirán desde Ponte Caldelas hacia Paiporta dos furgonetas alquiladas y un furgón municipal para entregar material a los damnificados en Valencia. El propio alcalde Andrés Díaz viajará en uno de los vehículos junto a su pareja.

En Barro, en el Centro Cívico Praza do Viño, llenaban este domingo diez pallets con productos de higiene y agua y otros diez con alimentos no perecederos. Además un donante particular aportó otro pallet con ropa nueva, mantas y botas recién compradas. También aportaron palas, escobas y productos de limpieza.

También en Barro, en este caso en el Polígono, la Panadería Acuña recoge hasta este miércoles alimentos y materiales, al igual que hace en su establecimiento de Salcedo.

En Pontevedra, hay habilitado un punto de recogida en la sede de Afundación. La cantidad de material entregado superó las previsiones por lo que han tenido que trasladar esta iniciativa del Café Moderno hasta este edificio más grande. Se recoge en horario de 8.00 a 20.00 horas. Estas donaciones serán gestionadas en colaboración con la Federación Española de Banco de Alimentos

Y el Flipo Park de la Rúa Echegaray se convirtió este fin de semana en un espacio donde donar ayuda.

Como ocurrió en 2022 cuando estalló la guerra de Ucrania, la empresa arousana Fundiciones Rey ha puesto a disposición su capacidad logística para trasladar la ayuda que se recoja durante estos días en su nave del polígono de Rubiáns hasta el Banco de Alimentos de la localidad levantina de La Pobla de Farnals.