Pontevedra acode en axuda dos afectados pola DANA

A solidariedade cos afectados pola DANA crece con forza en cada recuncho da provincia para reunir material, produtos de primeira necesidade e donativos.

Desde o pasado venres e ao longo da fin de semana, concellos, empresas, asociacións e entidades de todo tipo están a organizar puntos de recepción.

Por exemplo, a Confitería Capri recadou 8.611,53 euros que irán aos damnificados por esta catástrofe a través da fundación Mensaxeiros da Paz.

Ao longo do domingo os clientes facían cola ante o establecemento conscientes de cal ía ser o destino da recadación. "Estamos muy emocionados. Es una satisfacción enorme", manifestaba a propietaria, Menchu Collado.

O diñeiro obtido supera aos 6.000 euros recadados nunha ocasión anterior para axudar aos afectados polo volcán da Palma.

E no Multiusos da Praza de Abastos, o Concello de Marín organizou este domingo unha recollida que superou as expectativas. "O desborde é total", afirmaban desde o Goberno local, que enviaban "un enorme agradecemento a toda a veciñanza que está a colaborar".

O Concello de Bueu anunciou que habilitará espazos para a recollida de produtos para os afectados pola Dana a partir desta semana.

Tamén recolleron alimentos e materiais esenciais nas instalacións municipais da Reiboa os voluntarios de Protección Civil no Concello de Poio. Enviarán tamén ferramentas e 54 pares de botas de auga.

Dous vehículos de Protección Civil de Cambados partiron esta madrugada cara Valencia, un con alimentos e outros produtos recollidos nestes días, e outro con maquinaria e ferramentas (bombas, xeradores, pas…). Tamén se desprazan 6 voluntarios que permaneceran alí por varios días.

E o Concello de Caldas de Reis abre este luns un novo punto de recollida na Rúa Sarnadela, (Novo Fogar do Maior) en horario de 11.00 a 21.00 horas.

Este luns, ás 12 do mediodía, partirán desde Ponte Caldelas cara a Paiporta dúas furgonetas alugadas e un furgón municipal para entregar material aos damnificados en Valencia. O propio alcalde Andrés Díaz viaxará nun dos vehículos xunto á súa parella.

En Barro, no Centro Cívico Praza do Viño, enchían este domingo dez pallets con produtos de hixiene e auga e outro dez con alimentos non perecedoiros. Ademais un doante particular achegou outro pallet con roupa nova, mantas e botas recén compradas. Tamén achegaron pas, escobas e produtos de limpeza.

Tamén en Barro, neste caso no Polígono, a Panadería Acuña recolle até este mércores alimentos e materiais, do mesmo xeito que fai no seu establecemento de Salcedo.

En Pontevedra, hai habilitado un punto de recollida na sede de Afundación. A cantidade de material entregado superou as previsións polo que tiveron que trasladar esta iniciativa do Café Moderno até este edificio máis grande. Recóllese en horario de 8.00 a 20.00 horas. Estas doazóns serán xestionadas en colaboración coa Federación Española de Banco de Alimentos

E o Flipo Park da Rúa Echegaray converteuse este fin de semana nun espazo onde doar axuda.

Como ocorreu en 2022 cando estalou a guerra de Ucraína, a empresa arousá Fundiciones Rey puxo a disposición a súa capacidade loxística para trasladar a axuda que se recolla durante estes días na súa nave do polígono de Rubiáns até o Banco de Alimentos da localidade levantina da Pobla de Farnals.