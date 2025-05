Pontevedra ve "con bos ollos" el desarrollo de 2.000 nuevas viviendas entre A Parda y O Marco

El gobierno municipal celebra el proyecto que impulsa la Xunta de Galicia, a través de la consellería de Vivenda y Planificación das Infraestruturas, para desarrollar hasta dos mil nuevas viviendas entre A Parda y O Marco, de las que la mayoría tendrían carácter protegido como vivienda pública.

Todo este nuevo polígono a desarrollar, un área de casi 230.000 metros cuadrados, está situado en los sectores B-2 y B-5 del planeamiento urbanístico, entre A Parda, San Mauro, Conde Bugallal y el cruce de O Marco.

El alcalde de Pontevedra, Miguel Ángel Fernández Lores, ha mostrado su satisfacción por estos primeros pasos a la hora de crear una nueva bolsa de viviendas protegidas en la Boa Vila, creciendo la ciudad hacia nuevos lindes, en este caso hacia el sur de A Parda y al este de las vías del tren.

El proyecto deberá ser aprobado en pleno, una vez esté listo.

Para desarrollar este polígono residencial, la Xunta de Galicia optó por declarar esta actuación como proyecto de interés autonómico (PIA), una medida que Fernández Lores ve "con bos ollos" porque permitirá reducir los trámites administrativos.

La vía para desarrollarlo puede pasar por distintas opciones, desde expropiaciones a acuerdos con los propietarios actuales de las parcelas o a la posterior construcción de vivienda protegida a través del propio IGVS o de terceros, entre ellas cooperativas o empresas.

El desarrollo de esta área traería además consigo la urbanización de toda la zona, lo que derivaría, por ejemplo, en la continuidad de la calle Virxinia Pereira hacia la carretera de O Pino-Bora o la apertura de nuevos viales para mejorar la movilidad de este ámbito urbano.

El Concello, que ya está en contacto con los técnicos de la Xunta, pedirá que se incluyan en el proyecto "un par de consideracións".

La primera de ellas es la inclusión de una zona a mayores incluida en el sector B-2, que en el plan inicial no aparece, pero que no debería estar fuera ya que dificultaría su ejecución en el futuro.

Por otro lado, estaría la zona verde de propiedad municipal, en la que se sitúan las huertas urbanas, que el PIA no puede computarlo como área verde en el desarrollo de este polígono, teniendo que asignar una zona a mayores, ya que esos terrenos ya son públicos.

"Eles méteno no PIA e poden metelo a efectos de pasar un viario, pero non o poden compatibilizar como zona verde porque xa é municipal. Podemos cederlles terreos, pero non pode computalo como tal. Teñen que corrixilo", ha explicado el alcalde.