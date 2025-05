El PP pide que el pabellón de Monte Porreiro sea multiusos y no exclusivo para el tenis de mesa

Rafa Domínguez, portavoz municipal del Partido Popular, ha denunciado este lunes la situación “crítica” que atraviesan las infraestructuras deportivas de Pontevedra, debido a la “absoluta falta de inversiones” por parte del gobierno local que encabeza el alcalde Miguel Anxo Fernández Lores, según manifesto este lunes en rueda de prensa.

Domínguez aseguró que “las instalaciones actuales son insuficientes y presentan déficits muy severos”.

Mencionó casos concretos como pabellones que se inundan, problemas en vestuarios o campos de fútbol con deficiencias estructurales, y puso de ejemplo el campo de fútbol de Ponte Sampaio.

“El deporte base no ha sido nunca una prioridad para el gobierno de Lores”, añadió, recordando los retrasos acumulados en la puesta en marcha de las escuelas deportivas municipales.

Una de las principales críticas del portavoz popular fue dirigida al retraso en la creación del pabellón de A Parda. “Desde 2009 se viene anunciando su construcción y, con cada elección, el gobierno lo rescata como si fuera el Guadiana. Era una prioridad absoluta y sigue sin hacerse realidad”, lamentó.

Domínguez cargó especialmente contra el anuncio del nuevo pabellón que el Concello construirá en Monte Porreiro, previsto exclusivamente para la práctica del tenis de mesa.

“No me opongo al pabellón, pero debe ser multiusos. No tiene sentido destinar una inversión así para un solo club, mientras hay decenas de equipos de baloncesto, voleibol, bádminton, balonmano... que no tienen dónde entrenar”, declaró.

A juicio del representante popular, esta decisión es “uno de los mayores errores estratégicos” cometidos por Lores desde que él está en política. "No entiendo el interés que Lores tiene por dar prioridad al tenis de mesa", manifestó.

Sobre la posible vinculación del pabellón de Monte Porreiro con el futuro Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) que la Xunta de Galicia construirá en Cernadiñas Novas, Domínguez expuso: “No existe ningún acuerdo para que ese pabellón forme parte del CGTD. La Xunta solo conoce el proyecto por una carta y una conversación informal entre Lores y el presidente Rueda”.

El dirigente popular sí celebró la inversión que la Xunta realizará en ese complejo de Cernadiñas Novas, que será el tercer centro de alto rendimiento de ámbito nacional, destinado a deportistas de élite.