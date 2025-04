Un punto limpio móvil recorrerá todo el municipio para recoger pilas, móviles o residuos de pequeño tamaño

El nuevo contrato de gestión de residuos que entrará en vigor previsiblemente a partir del mes de junio incluirá una nueva iniciativa que pretende acercar los servicios a la ciudadanía de todo el municipio.

Se trata de un punto limpio móvil para recoger residuos de pequeño tamaño como pilas, móviles, elementos metálicos y, en general, todos aquellos objetos no reciclables por el sistema de recogida selectiva ni tampoco en el colector general.

El alcade, Miguel Ángel Fernández Lores, presentó el nuevo punto limpio móvil este lunes en la plaza de España y, a modo de ejemplo, explicó que ahí se recogerán, por ejemplo, sartenes.

También tendrá opción de recoger voluminosos, pero para este tipo de materiales, Lores señala que seguirá funcionando el punto limpio situado en el polígono de O Campiño.

También seguirá funcionando el sistema actual de recogida de voluminosos, según el cual el ciudadano avisa el día anterior, deposita el voluminoso en la isla de contenedores que decida y los trabajadores del servicio recogerán todos esos objetos.

Serán en total 17 puntos de recepción de materiales diferentes y Lores destaca que es "un servicio fundamental de pequeñas cosas que no se van a llevar a un punto limpio porque no tiene sentido, pero que tampoco debería meterse en el contenedor de no reciclables".

El punto limpio móvil va a estar disponible todos los días de la semana excepto los domingos y será itinerante por todos los barrios y parroquias. "La idea es que recorra el concello entero", aseguró Lores.

Presentación del punto limpio móvil para residuos de pequeño tamañoMónica Patxot

De momento, no están establecidas las localizaciones exactas ni la periodicidad en la que se instalará, pero el alcalde avanzó que, cuando esté definido, se instalará en cada una de las ubicacións una columna que "explicará qué es lo que se recoge en ese punto limpio y los días que va a estar disponible".

El nuevo contrato de gestión de residuos está sin firmar, pero ya está muy avanzado. "La empresa está traballándo con suministros" y, en cuanto se firme, "empezarán a incorporar todos los servicios nuevos que están previstos en el pliego".

El alcalde calcula que estará disponible "a partir del uno de junio".