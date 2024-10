Los restos del huracán Kirk llegan a las Rías Baixas con mucha lluvia y viento fuerte

El acercamiento de los restos del huracán Kirk a Galicia desde el Atlántico dejará un deterioro progresivo de las condiciones meteorológicas durante este miércoles.

Según apuntan los técnicos de MeteoGalicia, la jornada comenzará con el cielo parcialmente nuboso y chubascos intermitentes, menos probables en el norte; a medida que avance la tarde las lluvias se irán haciendo más intensas y persistentes, siendo ya generalizadas al final del día.

Las temperaturas no tendrán cambios significativos. Los vientos soplarán de componente sur, siendo fuertes, con intervalos muy fuertes, a partir del mediodía.

Tras alcanzar categoría 4 durante el pasado fin de semana, Kirk se ha ido debilitando progresivamente a medida que se dirigía hacia el norte y se encontraba con aguas más frías, pasando de huracán a ciclón extra tropical, esto es, una borrasca con aire cálido en su centro y mucha lluvia.

Kirk llega este miércoles a Galicia y descargará lluvia con fuerza y traerá intenso viento en las Rías Baixas y dejará muy mala mar.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa a todo el territorio gallego en aviso naranja por vientos de hasta 100 kilómetros horas. También toda la costa estará en nivel naranja por fenómenos costeros, con vientos de hasta fuerza 9 y mar combinada de 6 a 7 metros. Por el momento, el aviso por lluvias es amarillo y afecta a las provincias de Pontevedra y de A Coruña.

MeteoGalicia espera que el miércoles los restos del huracán dejen un fuerte temporal de viento y lluvia especialmente durante la primera mitad de la jornada. Las lluvias serán generalizadas, intensas y persistentes hasta media mañana en toda Galicia; por la tarde estas precipitaciones se irán haciendo más intermitentes e irán perdiendo intensidad.

Las temperaturas continuarán sin cambios significativos. Los vientos soplarán del sudoeste con intensidad muy fuerte durante la madrugada y en la mañana; con el avance de la tarde rolarán a noroeste e irán amainando progresivamente.

O #furacánkirk continúa debilitándose no Atlántico.



Arestora atópase ao leste dos Azores con categoría 1. Ao longo do día perderá as características tropicais e será xa unha borrasca, aínda que moi activa.



Retrásase unhas horas a súa chegada, que non sucederá ata o mércores. pic.twitter.com/rEwjg8OZO4