Os restos do furacán Kirk chegan ás Rías Baixas con moita choiva e vento forte

O achegamento dos restos do furacán Kirk a Galicia desde o Atlántico deixará unha deterioración progresiva das condicións meteorolóxicas durante este mércores.

Segundo apuntan os técnicos de Meteogalicia, a xornada comezará co ceo parcialmente nubrado e chuvascos intermitentes, menos probables no norte; a medida que avance a tarde as choivas iranse facendo máis intensas e persistentes, sendo xa xeneralizadas ao final do día.

As temperaturas non terán cambios significativos. Os ventos soprarán de compoñente sur, sendo fortes, con intervalos moi fortes, a partir do mediodía.

Tras alcanzar categoría 4 durante o pasado fin de semana, Kirk foise debilitando progresivamente a medida que se dirixía cara ao norte e atopábase con augas máis frías, pasando de furacán a ciclón extra tropical, isto é, unha borrasca con aire cálido no seu centro e moita choiva.

Kirk chega este mércores a Galicia e descargará choiva con forza e traerá intenso vento nas Rías Baixas e deixará moi mala mar.

A Axencia Estatal de Meteorología (Aemet) sitúa a todo o territorio galego en aviso laranxa por ventos de até 100 quilómetros horas. Tamén toda a costa estará en nivel laranxa por fenómenos costeiros, con ventos de até forza 9 e mar combinada de 6 a 7 metros. Polo momento, o aviso por choivas é amarelo e afecto ás provincias de Pontevedra e dA Coruña.

Meteogalicia espera que o mércores os restos do furacán deixen un forte temporal de vento e choiva especialmente durante a primeira metade da xornada. As choivas serán xeneralizadas, intensas e persistentes até media mañá en toda Galicia; pola tarde estas precipitacións iranse facendo máis intermitentes e irán perdendo intensidade.

As temperaturas continuarán sen cambios significativos. Os ventos soprarán do suroeste con intensidade moi forte durante a madrugada e na mañá; co avance da tarde rolarán a noroeste e irán amainando progresivamente.