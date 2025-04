Semana Santa en miniatura: las maquetas de Paco Luis López se exponen en A Moda Dabaixo

Desde el pasado lunes 31 de marzo, un escaparate de la histórica tienda A Moda Dabaixo, ubicada en la Rúa dos Soportais, 5, en Pontevedra, se ha convertido en un punto de encuentro para los amantes de la Semana Santa.

Esta singular exposición, titulada "Pasos y cofradías de la Semana Santa pontevedresa", es fruto del trabajo artesano y de recopilación de Paco Luis López, con el fin de recrear en miniatura los pasos, las imágenes y las cofradías propias de la ciudad.

El pontevedrés afincado en A Lama lleva más de cinco años dedicándose a este proyecto con pasión y rigor. "Yo no quiero hacer una Semana Santa con muñecos Playmobil. Mis figuras son adquiridas en distintos comercios de toda España, y los tronos son hechos por mí. Cada figura de los cofrades está hecha en terracota y pintada a mano con esmalte y barniz de modo artesano", argumenta Paco Luis.

La muestra incluye todas las cofradías que forman parte de la Semana Santa de la Boa Vila, todas ellas identificadas con su nombre y colocadas como si estuviesen marchando.

Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor, Cofradía de Nuestro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas, Cofradía de la Veracruz y Misericordia, Cofradía del Espíritu Santo (también conocida como la Cofradía del Instituto), Cofradía de Nuestra Señora del Amor Hermoso, Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio y la Cofradía del Corpo Santo (llamada también Cofradía de los Mareantes) son las siete agrupaciones representadas.

Paco Luis López muestra sus "Pasos y cofradías de la Semana Santa pontevedresa"Mónica Patxot

Varios pasos e imágenes están distribuidos aparte, en un estante. En un guiño con el espectador, Paco Luis ha querido acompañarlos de un cofrade de la agrupación a la que pertenecen.

"Por ejemplo, en la estantería puedes ver el paso de la Flagelación, que sería el de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús del Silencio, como se puede adivinar por el cofrade que acompaña al paso; la imagen de la Santísima Soledad sería de la Cofradía de Nuestra Madre del Mayor Dolor; el Lignum crucis sería de la Cofradía do Espíritu Santo Pontevedra...", enumera.

La única excepción es la imagen de Jesús entrando en Jerusalén con la borriquita. Paco Luis señala que pertenece a la Junta Coordinadora (Junta Coordinadora de las Cofradías Penitenciales de la Semana Santa de Pontevedra).

"Por eso el que le acompaña no es un cofrade, sino una figura con el uniforme verde del presidente de la Junta Coordinadora", completa.

La idea de esta exposición surgió el año pasado, cuando la meteorología adversa impidió que las cofradías recorriesen las calles de Pontevedra.

"Como hay varios años que la Semana Santa de Pontevedra con las lluvias no sale, pensé que, por lo menos, la gente cuando pase por delante del escaparate, estará viendo lo que es la Semana Santa en sí, desde el Viernes del Dolor hasta casi el final", explica Paco Luis.

Exposición "Pasos y cofradías de la Semana Santa pontevedresa", de Paco Luis LópezMónica Patxot

Ese "casi" se refiere a que, pese a las incalculables horas que lleva destinando a este proyecto, todavía le queda pendiente cerrarlo con las imágenes del Domingo de Resurrección. "Quiero que esto se mantenga vivo, no solo para mí, sino para las futuras generaciones", confiesa.

La muestra no solo busca rendir homenaje a la Semana Santa, sino también atraer a más visitantes al comercio local. "Cuando Paco me propuso esta idea, me pareció genial. Cualquier cosa que atraiga a la gente es bienvenida, especialmente si se relaciona con nuestra cultura local", comenta Rosa Díaz, propietaria de A Moda Dabaixo.

El escaparate, decorado con las figuras de las cofradías, ha atraído a numerosos curiosos, muchos de los cuales se detienen a preguntar por los pasos y su historia. "No esperaba esta respuesta tan positiva, incluso ha habido quienes han preguntado si las figuras están a la venta", añade Rosa, sorprendida por el éxito de la iniciativa.

Exposición "Pasos y cofradías de la Semana Santa pontevedresa", de Paco Luis LópezMónica Patxot

Paco Luis, quien a sus 68 años suma seis décadas de pasión por la Semana Santa, desde su primera salida en procesión con la Cofradía del Espíritu Santo con solo 7 años, ha invertido cerca de 3.000 euros en su colección de más de cien figuras.

Su sueño es reproducir íntegras todas las cofradías de Pontevedra en miniatura, con todos los detalles distintivos, como algunos estandartes y faroles que espera completar para el próximo año.

La exposición permanecerá hasta que finalice la Semana Santa. En estas primeras jornadas, se podría afirmar que ya es el escaparate más fotografiado de la ciudad.