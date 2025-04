Semana Santa en miniatura: as maquetas de Paco Luis López expóñense na Moda Dabaixo

Dende o pasado luns 31 de marzo, un escaparate da histórica tenda A Moda Dabaixo, situada na Rúa dos Soportais, 5, en Pontevedra, converteuse nun punto de encontro para os amantes da Semana Santa.

Esta singular exposición, titulada "Pasos e confrarías da Semana Santa pontevedresa", é froito do traballo artesán e de recompilación de Paco Luis López, co fin de recrear en miniatura os pasos, as imaxes e as confrarías propias da cidade.

O pontevedrés afincado na Lama leva máis de cinco anos dedicándose a este proxecto con paixón e rigor. "Eu non quero facer unha Semana Santa con bonecos Playmobil. As miñas figuras son adquiridas en distintos comercios de toda España, e os tronos son feitos por min. Cada figura dos confrades está feita en terracota e pintada a man con esmalte e verniz de modo artesán", argumenta Paco Luis.

A mostra inclúe todas as confrarías que forman parte da Semana Santa da Boa Vila, todas elas identificadas co seu nome e colocadas coma se estivesen a marchar.

Confraría de Nosa Nai da Maior Dor, Confraría de Noso Pai Xesús coa Cruz a Costas, Confraría da Veracruz e Misericordia, Confraría do Espírito Santo (tamén coñecida como a Confraría do Instituto), Confraría de Nosa Señora do Amor Fermoso, Confraría de Noso Pai Xesús do Silencio e a Confraría do Corpo Santo (chamada tamén Confraría dos Mareantes) son as sete agrupacións representadas.

Paco Luis López mostra os seus "Pasos e confrarías da Semana Santa pontevedresa"Mónica Patxot

Varios pasos e imaxes están distribuídos aparte, nun estante. Nunha chiscadela co espectador, Paco Luis quixo acompañalos dun confrade da agrupación á que pertencen.

"Por exemplo, no andel podes ver o paso da Flaxelación, que sería o da Confraría do Noso Pai Xesús do Silencio, como se pode adiviñar polo confrade que acompaña ao paso; a imaxe da Santísima Soidade sería da Confraría da Nosa Nai da Maior Dor; o Lignum crucis sería da Confraría do Espírito Santo Pontevedra...", enumera.

A única excepción é a imaxe de Xesús entrando en Xerusalén coa burriña. Paco Luis sinala que pertence á Xunta Coordinadora (Xunta Coordinadora das Confrarías Penitenciais da Semana Santa de Pontevedra).

"Por iso o que a acompaña non é un confrade, senón unha figura co uniforme verde do presidente da Xunta Coordinadora", completa.

A idea desta exposición xurdiu o ano pasado, cando a meteoroloxía adversa impediu que as confrarías percorresen as rúas de Pontevedra.

"Como hai varios anos que a Semana Santa de Pontevedra coas choivas non sae, pensei que, polo menos, a xente cando pase por diante do escaparate, estará a ver o que é a Semana Santa en si, dende o Venres da Dor ata case o final", explica Paco Luis.

Exposición "Pasos e confrarías da Semana Santa pontevedresa", de Paco Luis LópezMónica Patxot

Ese "case" refírese a que, a pesar das incalculables horas que leva destinando a este proxecto, aínda queda pendente pechalo coas imaxes do Domingo de Resurrección. "Quero que isto se manteña vivo, non só para min, senón para as futuras xeracións", confesa.

A mostra non só busca render homenaxe á Semana Santa, senón tamén atraer a máis visitantes ao comercio local. "Cando Paco me propuxo esta idea, pareceume xenial. Calquera cousa que atraia á xente é benvida, especialmente se se relaciona coa nosa cultura local", comenta Rosa Díaz, propietaria da Moda Dabaixo.

O escaparate, decorado coas figuras das confrarías, atraeu a numerosos curiosos, moitos dos cales se deteñen a preguntar polos pasos e a súa historia. "Non esperaba esta resposta tan positiva, mesmo houbo quen preguntou se as figuras están á venda", engade Rosa, sorprendida polo éxito da iniciativa.

Exposición "Pasos e confrarías da Semana Santa pontevedresa", de Paco Luis LópezMónica Patxot

Paco Luis, quen aos seus 68 anos suma seis décadas de paixón pola Semana Santa, dende a súa primeira saída en procesión coa Confraría do Espírito Santo con só 7 anos, investiu preto de 3.000 euros na súa colección de máis de cen figuras.

O seu soño é reproducir íntegras todas as confrarías de Pontevedra en miniatura, con todos os detalles distintivos, como algúns estandartes e farois que espera completar para o próximo ano.

A exposición permanecerá ata que finalice a Semana Santa. Nestas primeiras xornadas, poderíase afirmar que xa é o escaparate máis fotografado da cidade.