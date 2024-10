Seres indóMITOs: Xaco Medina

Hablamos de inquietudes, aspiraciones y el enfoque único de una persona talentosa que se esfuerza por dejar su huella en el mundo.

- Dime una pregunta que no te guste que te hagan.

Donde te ves de aquí a diez años

- ¿Cómo te definirías?

Doctor en impaciencia

- ¿Cómo es tu relación con Pontevedra?

Muy cariñosa, pero por pequeños momentos, como pasa en todas la familias, algo asfixiante

- ¿En dónde te ubicas: generación baby-boom, generación X o generación millenial?

Generación Z, creo.

- ¿Cuáles dirías que son las características de esta generación?

Poca tolerancia a la frustración y mucha inteligencia práctica.



- ¿A quién votaste en tus primeras elecciones?

Ufff, eso fue una etapa ya superada, por suerte.



- ¿En qué momento decides escribir tu primer libro Adral da Filosofía?

En el momento en que me di cuenta de que, como dijo Mark Twain, la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que ser creíble.



- ¿Dónde nace tu pasión por la música?

Nace en la ducha.



- Teniendo en cuenta el auge de la “especialización” en todos los sectores, ¿te consideras una rara avis?

Estudié filosofía, con eso digo todo.



- ¿Qué es la amistad?

La admiración y el compromiso mutuo.



- Dime una canción que te emocione.

The Long And Winding Road de The Beatles.



- ¿Frío o calor?

Calor



- ¿Qué hay después de la vida?

Pues cuando lo sepa, por desgracia, no creo que te lo vaya a poder contar.



- ¿El último capricho que te hayas dado?

Un helado italiano.



- ¿Cuándo dijiste por última vez “te quiero”?

Hace dos meses a una amiga que conocí en el instituto.



- Y, por último, ¿a quién te gustaría ver en esta sección?

A mi amiga Ana Muñoz. Una muy buena persona con una cabeza extraordinaria.

Para Xacobe Pontevedra sabe a piedra vieja, huele a celulosa, es de color dorado y suena al violín de Manuel Quiroga. Definitivamente, Xacobe Medina siente Pontevedra.





EL CUESTIONARIO

− Nunca salgo de casa sin... calcetines

− En mi nevera siempre hay... chocolate

− En mi armario destacan... los pantalones pirata que uso de pijamas

− La edad es... aprendizaje

− Siempre fui el ojo derecho de... mi abuela Tere

− Pontevedra tiene alma de... aldeana

− Creo en... el ser humano

− El año que marcó mi vida fue... 2015

− El mejor regalo que me pueden hacer es... una carta

− Mi lugar en el mundo es... no lo sé

− Si no pudiese vivir en Pontevedra viviría en... Londres

− Mi momento favorito del día es... la noche

− Pontevedra... puede dar mucho más de sí