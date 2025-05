La UNED en Pontevedra apuesta por "el placer de adquirir conocimientos" con 15 cursos de verano

El centro asociado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha presentado las 15 acciones formativas que conforman los cursos de verano que desarrollará este año en la provincia.

La presentación de esta oferta informativa tuvo lugar este lunes en un acto en el que participaron, el director del centro, Víctor M. González; el vicepresidente de la Diputación de Pontevedra, Rafa Domínguez; el concejal de Educación y Cultura del Concello de Pontevedra, Demetrio Gómez y la vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano, María Marta Moreno González.

El director de la UNED Pontevedra explicó que estos cursos estivales abordarán temas "de interés y actualidad", con asuntos tan variados como los referidos a las amenazas a la seguridad, los datos de salud, las decisiones financieras responsables o el neurobienestar.

Víctor M. González ha incidido en que estos cursos serán impartidos por profesores e investigadores de alto nivel, así como de universidades de toda España, Reino Unido y Chile.

Además ha destacado que para la UNED Pontevedra estos cursos son "una de las joyas que tenemos una vez que finalizan los exámenes y llega el buen tiempo" que permiten al alumnado disfrutar del "placer de adquirir conocimientos" con un "aprendizaje sin estrés".

Según, Víctor M. González el centro de la UNED Pontevedra se sitúa en el "Top 3" a nivel del estado en cuanto a número de alumnos.

Presentación de los cursos de verano de la UNED Pontevedra UNED Pontevedra

El primero de los cursos de verano que organiza la UNED de Pontevedra lleva por título "Finanzas en un mundo en transformación: hablando de dinero a escala humana", que tendrá lugar del 25 al 27 de junio. El siguiente será "La raíz rota. Historias de vidas quebradas por la Guerra Civil y el franquismo", que se desarrollará del 30 de junio al 2 de julio.

Tomará el relevo el curso "50 años de feminismo (1975-2025) ", del 30 de junio al 2 de julio, mismas fechas en las que se impartirá el seminario "Educación especial en Galicia. Iniciativas pioneras 1857-1956".

En el mes de julio, se celebrará el curso "La comunicación del cambio climático en España", del 2 al 4 de julio; "El poder de la educación emocional: bienestar personal y relaciones positivas", del 7 al 19 de julio; "Inteligencia Artificial Generativa: la última revolución", del 9 al 11 de julio; "Los intelectuales y la política en la España contemporánea", del 14 al 16 de julio.

En julio tendrá lugar el curso especializado en inglés "Legal English for the European Union: Language and Legal Perspectives", que tendrá lugar del 14 al 16 de julio; "Geopolítica y seguridad en un mundo en transformación: riesgos, amenazas y oportunidades", del 16 al 18 de julio; "Datos, ciencia, investigación y salud pública: El emergente espacio europeo de datos de salud", también entre el 16 y el 18 de julio al igual que "Propaganda de guerra en la Edad Media hispánica: Imágenes, discursos y ceremonias".

Los últimos tres cursos de verano se centrarán en "¿Hablamos de Neurobienestar? Cómo la nutrición, los hábitos y otros impactan en el funcionamiento cerebral", del 16 al 18 de julio; "Abordajes críticos de la intervención social: Interseccionalidad, participación y derechos", en la misma fecha. "El valor de la monarquía parlamentaria en tiempos de turbanza democrática" del 21 al 23 de julio.

Victor M. González, María Marta Moreno González y Rafael Cotelo UNED Pontevedra

EXPOSICIÓN "VIÑETAS" Y BAILOTERAPIA

En el marco del acto de presentación de los cursos de verano de la UNED se llevó a cabo, por parte de María Marta Moreno González, vicerrectora adjunta de Extensión Universitaria y Cursos de Verano, la inauguración de la exposición "Viñetas errantes. Pasajes gráficos de la migración en España e Iberoamérica", que estará abierta al público del 19 de mayo al 23 de julio.

La muestra está compuesta por novelas gráficas contemporáneas producidas en España e Iberoamérica y que abordan temáticas relacionadas con la migración y los desplazamientos a través del cómic. Las obras que se exponen en la UNED de Pontevedra resaltarán la capacidad del cómic para contar historias y analizar procesos sociales e históricos.

El origen de la exposición se remonta a un proyecto de investigación de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED, que aborda las representaciones del cómic y, en particular, los relatos que tratan la diversidad de los procesos migratorios.

Finalmente tuvo lugar una exhibición de "Bailoterapia" a cargo del alumnado de la UNED Sénior, dirigidos por el profesor Luciano Ricardo Gomes dos Santos profesor de Baile latino.