A UNED en Pontevedra aposta polo "pracer de adquirir coñecementos" con 15 cursos de verán

O centro asociado da Universidade Nacional de Educación a Distancia (UNED) presentou as 15 accións formativas que conforman os cursos de verán que desenvolverá este ano na provincia.

A presentación desta oferta informativa tivo lugar este luns nun acto no que participaron, o director do centro, Víctor M. González; o vicepresidente da Deputación de Pontevedra, Rafa Domínguez; o concelleiro de Educación e Cultura do Concello de Pontevedra, Demetrio Gómez e a vicerreitora adxunta de Extensión Universitaria e Cursos de Verán, María Marta Moreno González.

O director da UNED Pontevedra explicou que estes cursos estivais abordarán temas "de interese e actualidade", con asuntos tan variados como os referidos ás ameazas á seguridade, os datos de saúde, as decisións financeiras responsables ou o neurobienestar.

Víctor M. González incidiu en que estes cursos serán impartidos por profesores e investigadores de alto nivel, así como de universidades de toda España, Reino Unido e Chile.

Ademais destacou que para a UNED Pontevedra estes cursos son "unha das xoias que temos unha vez que finalizan os exames e chega o bo tempo" que permiten ao alumnado gozar do "pracer de adquirir coñecementos" cunha "aprendizaxe sen tensión".

Segundo, Víctor M. González o centro da UNED Pontevedra sitúase no "Top 3" a nivel do estado en canto a número de alumnos.

Presentación dos cursos de verán da UNED Pontevedra UNED Pontevedra

O primeiro dos cursos de verán que organiza a UNED de Pontevedra leva por título "Finanzas nun mundo en transformación: falando de diñeiro a escala humana", que terá lugar do 25 ao 27 de xuño. O seguinte será "A raíz rota. Historias de vidas crebadas pola Guerra Civil e o franquismo", que se desenvolverá do 30 de xuño ao 2 de xullo.

Seguirá o curso "50 anos de feminismo (1975-2025) ", do 30 de xuño ao 2 de xullo, mesmas datas nas que se impartirá o seminario "Educación especial en Galicia. Iniciativas pioneiras 1857-1956".

No mes de xullo, celebrarase o curso "A comunicación do cambio climático en España", do 2 ao 4 de xullo; "O poder da educación emocional: benestar persoal e relacións positivas", do 7 ao 19 de xullo; "Intelixencia Artificial Xenerativa: a última revolución", do 9 ao 11 de xullo; "Os intelectuais e a política na España contemporánea", do 14 ao 16 de xullo.

En xullo terá lugar o curso especializado en inglés "Legal English for the European Union: Language and Legal Perspectives", que terá lugar do 14 ao 16 de xullo; "Xeopolítica e seguridade nun mundo en transformación: riscos, ameazas e oportunidades", do 16 ao 18 de xullo; "Datos, ciencia, investigación e saúde pública: O emerxente espazo europeo de datos de saúde", tamén entre o 16 e o 18 de xullo do mesmo xeito que "Propaganda de guerra na Idade Media hispánica: Imaxes, discursos e cerimonias".

Os últimos tres cursos de verán centraranse en "Falamos de Neurobenestar? Como a nutrición, os hábitos e outros impactan no funcionamento cerebral", do 16 ao 18 de xullo; "Abordaxes críticas da intervención social: Interseccionalidad, participación e dereitos", na mesma data. "O valor da monarquía parlamentaria en tempos de turbanza democrática" do 21 ao 23 de xullo.

Victor M. González, María Marta Moreno González e Rafael Cotelo UNED Pontevedra

EXPOSICIÓN "VIÑETAS" E BAILOTERAPIA

No marco do acto de presentación dos cursos de verán da UNED levou a cabo, por parte de María Marta Moreno González, vicerreitora adxunta de Extensión Universitaria e Cursos de Verán, a inauguración da exposición "Viñetas errantes. Pasaxes gráficas da migración en España e Iberoamérica", que estará aberta ao público do 19 de maio ao 23 de xullo.

A mostra está composta por novelas gráficas contemporáneas producidas en España e Iberoamérica e que abordan temáticas relacionadas coa migración e os desprazamentos a través do cómic. As obras que se expoñen na UNED de Pontevedra resaltarán a capacidade do cómic para contar historias e analizar procesos sociais e históricos.

A orixe da exposición remóntase a un proxecto de investigación da Facultade de Xeografía e Historia da UNED, que aborda as representacións do cómic e, en particular, os relatos que tratan a diversidade dos procesos migratorios.

Finalmente tivo lugar unha exhibición de "Bailoterapia" a cargo do alumnado da UNED Sénior, dirixidos polo profesor Luciano Ricardo Gomes dous Santos profesor de Baile latino.