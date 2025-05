'Viñetas errantes. Pasaxes gráficas da migración en España e Iberoamérica', na UNED de Pontevedra

Desde o vindeiro luns 19 de maio será posible visitar unha nova exposición no Centro Asociado da UNED en Pontevedra.

Trátase de 'Viñetas errantes. Pasaxes gráficas da migración en España e Iberoamérica', e que estará dispoñible até o 23 de xullo.

Está composta por novelas gráficas contemporáneas producidas en España e Iberoamérica e que abordan temáticas relacionadas coa migración e os desprazamentos a través do cómic.

As obras que se exporán na UNED de Pontevedra resaltarán a capacidade do cómic para contar historias e analizar procesos sociais e históricos.

A orixe da exposición remóntase a un proxecto de investigación da Facultade de Xeografía e Historia da UNED, que aborda as representacións do cómic e, en particular, os relatos que tratan a diversidade dos procesos migratorios.

O comisario da exposición é Manuel David García Reyes, investigador posdoctoral na Universidade Nacional de Educación a Distancia, para quen estes traballos abordan a temática das migracións desde a perspectiva económica na narración gráfica contemporánea.

A mostra será inaugurada pola vicerreitora adxunta de Extensión Universitaria e Cursos de Verán, María Marta Moreno González.