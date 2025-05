El campus universitario se compromete con la recuperación del gallego

La Facultad de Comunicación acogió este jueves el acto central de la Universidade de Vigo para conmemorar el Día das Letras Galegas.

La institución académica reafirmó su compromiso de la comunidad universitaria a favor del idioma gallego .

La implicación de la Facultad de Comunicación con el idioma fue reconocida con el distintivo de galeguización Gal Ego.

Emma Torres, tras recibir el distintivo Gal Ego Universidade de Vigo

También se puso en valor la capacidad creativa de la comunidad universitaria con la entrega de los Premios de poesía, relato corto y traducción 2025.

Del mismo modo, este acto sirvió también para ensalzar el papel de las cantareiras en la preservación del patrimonio oral, a través de la conversación entre el músico y compositor Xabier Díaz y la creadora de contenido y graduada de la facultad Nuria Grandío.

En la apertura de este acto el rector, Manuel Reigosa señaló que "estamos celebrando o que somos e o que queremos ser".

El rector reivindicó el papel de la Universidade de Vigo como "un faro que permita incrementar o uso do galego", para incidir luego en que "non creo que haxa ningunha sociedade no mundo que renuncie a súa identidade".

El gallego, recordó Reigosa, es junto a la internacionalización y a la igualdad uno de los pilares de la UVigo, recogidos en su plan estratégico, lo que lo llevó a subrayar el "forte compromiso" de la institución porque "na Universidade se fale continuamente en galego".

En ese sentido, Reigosa defendió que, a pesar de que "estamos moi lonxe" a día de hoy, "imos ser quen de recuperar o galego".

Actuación del grupo As Sarandilleiras Universidade de Vigo

Este acto institucional contó también con la intervención del secretario xeral da Lingua, Valentín García, quien, al igual que Reigosa, puso en valor el legado que supone la tradición oral, para luego incidir en que Galicia tiene en su lengua y en su cultura "unha fortaleza" y señalar que "o plurilingüísimo é un sinal de madureza cultural".

Conducida por la vicerrectora de Extensión Universitaria, Susana Reboreda, esta conmemoración contó con la asistencia de la gerente de la Universidade, Yolanda Lesmes; de la secretaria general, María José Bravo; y de las vicerrectoras de Profesorado y Ordenación Académica, Adela Sánchez; y del campus de Pontevedra, Eva María Lantarón; así como del diputado provincial Jorge Cubela y del subdelegado de Defensa, Miguel Constantino Cortés.