O campus universitario comprométese coa recuperación do galego

A Facultade de Comunicación acolleu este xoves o acto central da Universidade de Vigo para conmemorar o Día das Letras Galegas.

A institución académica reafirmou o seu compromiso da comunidade universitaria a prol do idioma galego.

A implicación da Facultade de Comunicación co idioma foi recoñecida co distintivo de galeguización Gal Ego.

Emma Torres, tras recibir o distintivo Gal Ego Universidade de Vigo

Tamén se puxo en valor a capacidade creativa da comunidade universitaria coa entrega dos Premios de poesía, relato curto e tradución 2025.

Do mesmo xeito, este acto serviu tamén para enxalzar o papel das cantareiras na preservación do patrimonio oral, a través da conversa entre o músico e compositor Xabier Díaz e a creadora de contido e egresada da facultade Nuria Grandío.

Na apertura deste acto o reitor, Manuel Reigosa sinalou que "estamos celebrando o que somos e o que queremos ser".

O reitor reivindicou o papel da Universidade de Vigo como "un faro que permita incrementar o uso do galego", para incidir logo en que "non creo que haxa ningunha sociedade no mundo que renuncie a súa identidade".

O galego, lembrou Reigosa, é xunto á internacionalización e á igualdade un dos piares da UVigo, recollidos no seu plan estratéxico, o que levouno a subliñar o "forte compromiso" da institución porque "na Universidade se fale continuamente en galego".

Nese senso, Reigosa defendeu que, a pesar de que "estamos moi lonxe" a día de hoxe, "imos ser quen de recuperar o galego".

Actuación do grupo As Sarandilleiras Universidade de Vigo

Este acto institucional contou tamén coa intervención do secretario xeral da Lingua, Valentín García, quen, ao igual que Reigosa, puxo en valor o legado que supón a tradición oral, para logo incidir en que Galicia ten na súa lingua e na súa cultura "unha fortaleza" e sinalar que "o plurilingüísimo é un sinal de madureza cultural".

Conducida pola vicerreitora de Extensión Universitaria, Susana Reboreda, esta conmemoración contou coa asistencia da xerenta da Universidade, Yolanda Lesmes; da secretaria xeral, María José Bravo; e das vicerreitoras de Profesorado e Ordenación Académica, Adela Sánchez; e do campus de Pontevedra, Eva María Lantarón; así como do deputado provincial Jorge Cubela e do subdelegado de Defensa, Miguel Constantino Cortés.