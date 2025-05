27 días: El arte de envejecer

Si bien es cierto que todo evoluciona, también es real que nosotras no nos quedamos estancadas en el espejo luciendo exactamente como lucíamos a los veinte años. El tema del envejecimiento no es fácil. Requiere una madurez emocional muy estable y además requiere amarnos. Evolucionamos de una manera para la que no estamos preparadas. Algo que he observado es que las nuevas generaciones están cuidando de su piel desde los cinco años. Hay mucha información que no teníamos. Así que en nuestro caso, el cuidado de la piel es algo que no hicimos necesariamente "a tiempo". Porque no teníamos toda la información que necesitábamos.

Pero esto va mucho más allá de la piel, trasciende más profundo. Es la piel, el cabello, las manos, los pies, el cuerpo, la mente, las emociones, la voz y nuestro corazón. No estamos solas. Envejecemos en grupo con nuestras amistades, nuestra familia y a veces con compañeros de trabajo. Sin embargo aun así es un asunto muy privado y personal. En el que sentimos muchas emociones, frustraciones, alegrías y logros muy profundamente solas.

Requiere valentía porque nos vemos a nosotras mismas evolucionar de una manera cruel de la que no tenemos el control. Por más cremas, ejercicios y todo lo que quieras, vas notar los cambios en tu cuerpo. Y esto viene de la mano con algunas enfermedades y padecimientos que van desmejorándonos, ley de vida. No puedo pensar en esto sin que venga a mi mente el amor propio. Si de joven no nos aprendimos a amar y a valorar, será muy cuesta arriba aceptar una realidad absolutamente inevitable.

Creo que nosotros nos seguimos viendo a nosotras mismas como la jovencita que éramos en algún momento. Esa es la esencia que tenemos dentro. Es como si no pudiéramos creer que ya no somos esa persona. Tenemos que rejuvenecer cada día aunque pasen los años. Comenzar a amar esta nueva versión de nosotras y cuidarla. No dejamos de ser, simplemente somos más, mucho más.

Para algunas personas es tan difícil que se someten a cirugías con el propósito de evadir las arrugas y los cambios físicos. No las juzgo. El mundo de hoy nos exige juventud, vitalidad, cuerpos y rostros perfectos estándares difíciles de cumplir. Por eso el amor propio es tan indispensable.

Con arrugas, canas, cuerpos diferentes somos igualmente maravillosas. Llenas de experiencias y con el alma repleta de vivencias, sentimientos y vida. No es posible darnos la espalda a nosotras mismas. Es momento de levantarnos, mirarnos al espejo y aplaudir que lo hemos logrado. Hay belleza en todas las edades, hay belleza en todos los cuerpos. Hay que entender que el proceso de la vida nos lleva a ser nosotras en muchas maneras.