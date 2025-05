27 días: Un cerebro confundido

Mientras más reflexiono sobre el amor dañino, más difícil me resulta entender por qué no somos capaces de protegernos de algo tan íntimo y cercano. Permitimos que otro ser humano nos hiera, nos mutile emocionalmente y se arrogue derechos sobre nuestras decisiones.

No puedo evitar sentir miedo al pensar en lo que somos capaces de hacerle a otros, pero aún más en lo que permitimos cuando estamos enamoradas.

Nos aferramos a la esperanza de que todo cambiará, de que mañana será mejor. Sin embargo, muchas veces no es así. Muchas veces ni siquiera llega ese mañana. Nos volvemos esclavas de lo que anhelamos, convenciéndonos a nosotras mismas de que lo que tenemos delante es todo lo que la vida puede ofrecernos. ¡Qué gran error!

Creo que nuestra verdadera enfermedad es mental. Tenemos una mente confundida, llena de ideas que operan en nuestra contra. Pensamientos erróneos y una visión distorsionada de lo que realmente es el amor.

Estas palabras pueden sonar a cliché, repetidas una y otra vez. Hay libros, conferencias y proyectos enteros dedicados a la falta de amor propio y a las relaciones tóxicas. Pero siento que el problema es más simple que todo eso, aunque también más profundo. Es algo personal, íntimo. Un aprendizaje único que exige valentía y un alto grado de inteligencia emocional.

Es fundamental aprender a reconocer cuándo nuestra mente nos está engañando, a aceptar que no siempre tiene la razón. Nuestra mente puede equivocarse, y nuestro corazón puede llevarnos al vacío si no lo educamos. Necesitamos una doctrina de autoprotección, una capacidad casi automática de identificar lo negativo antes de que nos atrape.

Sin embargo, ¿qué pasa si ya estás enamorada y esas señales no llegaron a tiempo o simplemente no las viste? No importa. Aún puedes dialogar con tu mente, guiar a tu corazón y tomar decisiones sabias que te permitan salir de ese lugar. La clave está en recordar que siempre tienes la capacidad de elegir un camino diferente.

Esta vez quiero invitarte a reflexionar: no todo lo que piensas o sientes necesariamente está a tu favor. Es momento de cuestionar el enfoque de tu mente y preguntarte por qué, aun sabiendo lo necesario que es protegerte, no lo haces. Protegerte es una obligación contigo misma, un acto de amor propio.

Si sientes que tu mente está confundida, busca ayuda. Reconecta con los valores que te definen, esos que quizá has olvidado. Sé valiente, porque no existen opciones más cómodas ni menos dolorosas que enfrentar la verdad. Un adiós definitivo, por difícil que sea, puede abrirte las puertas a una nueva oportunidad.

Además, hablar con otras personas es esencial. Escuchar perspectivas diferentes te ayudará a ampliar tu visión y a encontrar nuevas formas de interpretar y enfrentar tus situaciones. La mente necesita apertura para sanar y avanzar.

No es un cliché, es una cuestión de salud mental, física y, en última instancia, de vida. Somos capaces de amar con una intensidad positiva, pero también de dañar y corromper la vida de otros con esa misma fuerza.

Por eso, es crucial aprender a identificar las señales y tener el valor de romper a tiempo. Yo creo en tu capacidad para hacerlo. Y tú… ¿crees en la tuya?