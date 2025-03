Bomba de racimo Trump I

1 Economía USA.

En los primeros días firmó varias órdenes ejecutivas enfocadas a limitar la inmigración: leyes más estrictas, procesos mucho más rigurosos para los solicitantes de visas y declaración de emergencia nacional en la frontera sur declarando a los cárteles de la droga como grupos terroristas extranjeros. Se prevé una desaceleración en el número de inmigrantes ilegales: mientras que la inmigración anual ronda los 3,5 millones de personas, la cifra de trabajadores indocumentados supone una fuerza laboral irregular de más de 8 millones de personas, de los más de 13,7 millones de inmigrantes que pueblan el país. El presidente Trump quiere un punto y aparte: la dejadez de las administraciones ha desembocado en una situación que parece estar desbordada cuando la economía ya ha absorbido a millones de inmigrantes, de los cuales un alto porcentaje han entrado a competir en los puestos de trabajo de inferior cualificación y acaban desplazando a la ciudadanía nativa. Toca una gestión eficaz.

Otra orden de especial relevancia es la referente a la energía, absolutamente crucial por su carácter de máxima urgencia: se incentivan las fuentes tradicionales basadas en combustibles fósiles y no se incentiva el desarrollo de energías renovables. Promoción del desarrollo energético nacional con el objetivo de reducir los precios aumentando la oferta en un entorno en el que las fuentes, infraestructuras y costes de energía se han convertido en la estructura fundamental de la nueva economía. En cualquier caso, con la extensión de la vida útil de las nucleares y de la innovación tecnológica de años atrás, ha permitido que EEUU haya producido más petróleo que cualquier país en los últimos 6 años: la competitividad en relación con la energía parece una batalla a punto de ganarse.

Con la derogación de la orden emitida por la presidencia demócrata en cuanto que los desarrolladores de IA avanzada presentaran informes de seguridad al gobierno federal, el nuevo presidente emprende un camino de desregulación y eliminación de trabas burocráticas con el que busca otorgar la máxima autonomía posible en las decisiones de inversión y creación de empresa.

Lanzamiento de aranceles. Elemento decimonónico, cargado de características negativas, que no supone más que cerrar el circuito comercial con perjuicio para todos y por supuesto también para EEUU, cuando el libre comercio nos ha llevado hasta aquí, el momento en que la sociedad mundial ha conseguido revertir la miseria como nunca.

Pero EEUU tiene un inmenso desequilibrio en su balanza comercial: contrariamente a lo que podría esperarse es la economía más deficitaria, lo que quiere decir que millones de ciudadanos y empresas americanas están pagando las nóminas y los beneficios a ciudadanos y empresas a lo largo de todo el mundo, exactamente y en las tres primeras posiciones: le paga a China más de 250.000 millones de $ netos anuales, a México más de 162.000 millones de $, y en tercera posición está Vietnam con más de 100.000 millones de $: podemos suponer la inmensa cantidad de empleo y riqueza generada por los contribuyentes y empresas americanas que nutren a todos estos países a causa de este déficit comercial. Con Canadá está en algo más de 40.000 millones de $: el Tratado que se firmó entre México, USA y Canadá ha servido para que cientos de empresas deslocalizaran su producción y montaran fábricas en México con un exclusivo fin exportador. Sus efectos beneficiosos sobre el salario real promedio por hora en México y Canadá superan porcentual y claramente a los de EEUU. En este sentido los canadienses instaron al gobierno federal a negociar un acuerdo bilateral preocupados porque las inversiones de China en México formaban una puerta trasera de entrada al mercado americano. En cualquier caso, el presidente Trump quiere reparar el inmenso agujero del déficit comercial y esto implica que sus decisiones quieren afectar a la cadena de producción de las empresas de manufacturas USA: vuelta a la producción nacional y aviso a los consumidores de qué se están jugando. En España dice el CEO de Acerinox: el consumidor quiere que haya salarios justos, conciliación... etc, pero luego va a la tienda de los chinos.

Los aranceles provocan que los nuevos costes -como todos los costes- se transfieran al consumidor y a continuación se sumen a la inflación, el impuesto a los pobres y a la clase media: proteger a la economía y al empleo local supone que los consumidores pagarán el sobrecoste por doble vía. Trump, después de unos meses de máxima alteración se supone que no podrá mantenerlos y esperará que en el proceso el déficit comercial haya bajado o emprenda una línea descendente de forma relevante sin consecuencias mayores: que no haya causado una recesión en su país y tampoco en la economía mundial.

En cualquier caso, el presidente también apunta a las barreras arancelarias que afectan a EEUU en su relación comercial con el exterior: por ejemplo, la UE aplica a la producción automovilística de EE un tipo del 10%, mientras que EEUU lo hace en un 2,5%. Parece que Trump también quiere hacer saltar por los aires estas diferencias: hay estudios que señalan que en conjunto EEUU soporta en su contra alrededor de un 20% de costes en sus productos exportados en relación con los que importa. La necedad de los aranceles -generan un proteccionismo muy peligroso para la economía- no debería tener gran recorrido puesto que se juega el libre comercio a lo largo del planeta: el elemento fundamental para dotar a las sociedades de prosperidad, seguridad y paz. Estos aranceles deben mantenerse como lo que parecen ser, unas estrambóticas estrategias de negociación.

Minerales críticos. EEUU sigue siendo críticamente dependiente de China ya que importa de este país más del 70% de sus necesidades de minerales esenciales. China es el principal adversario comercial a la vista y, detrás de las bambalinas, el verdadero enemigo geopolítico. En América Latina están aumentando los presupuestos de exploración y aumenta la inversión en la prospección de nuevas fuentes a la vez que su participación en la producción y reservas de minerales críticos ha venido avanzando, sobre todo en plata, con el 50% de la producción mundial; cobre, con el 40%; litio que alcanza el 35%; estaño y zinc con el 25% cada uno; y luego níquel, bauxita y grafito que están entre el 8 y el 10% de la producción mundial. El potencial de AL es inmenso -lo afirman desde JP Morgan- y la sustitución de importaciones de EEUU se supone que están al caer. Necesitan desarrollar las estructuras de transporte para rebajar los costes que resultan aún un promedio de casi el 7% del valor comercializado, el doble de los que tiene EEUU.

Las que se denominan tierras raras se utilizan en una amplia gama de productos, algunos de ellos cruciales para la seguridad nacional. El presidente Trump, luego de que la administración demócrata haya ayudado a mantener la guerra de Ucrania contra el invasor por un valor de 390.000 millones de $, parece que ha pasado la factura: un acuerdo para beneficiarse de los recursos sin explotar del país que valdrá cientos de miles de millones de dólares y abarcará petróleo, gas y los recursos minerales del país invadido. Resulta que a día de hoy en Ucrania no hay reservas comerciales de tierras raras, es decir, lo que hay lo hay en pequeñas cantidades, pero el presidente Trump está decidido a aumentar esa cuota en el mercado de las tierras raras a costa de la que mantiene con los chinos.

Los metales o minerales o tierras raras son los 17 elementos químicos que se encuentran en cualquier parte del mundo, pero no lo hacen en suficiente cantidad para que su extracción sea rentable ya que el complicado proceso es caro, muy costoso. Excepto para los chinos: tienen un yacimiento en la Mongolia interior que es la mayor mina de tierras raras en el mundo que les otorga el control del 90% de la capacidad de procesamiento mundial de aquellos elementos indispensables para smartphones, tv’s, turbinas, catalizadores... pero también necesarios para la transición a energías limpias o en la producción de imanes permanentes para aviones de combate o misiles.

Continuará.