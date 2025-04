Deep Government

¿Qué es el franquismo, la xenofobia, la discriminación o el odio? Lo que quiera esta pandilla de retrógrados sin fronteras. Retrógrados por totalitarios que vienen a renombrar lo que en todas las sociedades avanzadas se ha definido como tolerancia: la democracia como una sociedad de opinión, el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Tolerancia. En su lugar, rancios bocachanclas bajan a buscar en la más abyecta sentina de los totalitarios y traen al ágora la definición partidaria, excluyente, sectaria y antidemocrática con la que atacan a la sociedad y a los individuos que los enfrentan. ¡Cómo aplaude la izquierda todo lo que huela a totalitario! Las huellas de sus pies están marcadas en las dictaduras a sangre y fuego, en la mierda de sociedades que penan las gentes de Hispanoamérica. El nacionalismo racista vasco asesinó a cientos de españoles por el simple hecho de serlo y aquí los tenemos dando ejemplo con la mano por el hombro que le pasa este psoe venezolano.

Retrógrados por sectaria agrupación política cuya única pulsión es el Poder y su única obligación es ocupar el Estado: ocupación ilegítima de perdedores en las urnas con las maneras groseras del depredador democrático, extendiendo las zarpas a toda institución independiente que les sirva de amparo, protección y disimulo con el que construir redes clientelares propias con familiares, cargos del partido y empresarios a la sombra del dinero que mana del Estado... y a los que se acerquen a demandar libertad y justicia por fin gritar y denostar con una retahíla de vocablos tercermundistas nacidos de la guerra civil entre españoles. El humo totalitario se ve de lejos cuando un grupo se dedica a concentrar el Poder y sobre todo cuando se dedica a menospreciar e intervenir el sistema judicial de una democracia mientras se pone a controlar lo que piensan y dicen los ciudadanos.

Atemorizar mientras construyen esa autocracia efectiva, trampona, ilegítima, con la que deciden todas las credenciales. Tal aversión a la Libertad y tal desprecio a las libertades individuales les permite legislar lo que les salga del dídimo. En las cúpulas judiciales más importantes están guardianes del régimen que destruirá la Constitución, prevaripumpidos capaces de todo: un hombre es una mujer cuando así lo declare, los hechos consumados verán al pueblo español dejando de ser soberano en su propia nación; deciden qué delitos se pasan por alto y deciden también a quiénes se les pasa por alto.

Reparten prebendas como lo haría un señor feudal: las señoritas visitadoras entran en las empresas públicas mejor que un chaval cualquiera sin trabajo que pase por todos los mecanismos de admisión públicos. Visitadoras que pertenecen al harén de una de las redes clientelares nacidas dentro del Partido y dentro del Gobierno: exactamente la del número 2. Y les pagan también con dinero robado a las arcas públicas, fruto de comisiones negras y de negros actos, Deep Government, Deep Party, Deep Socialism, en las que la lista de la podredumbre crece cada día: ábalos, árbol de profundas ramificaciones desconocidas; citemos la inmundicia: los ERE de al-andalus ¡eh Montero! nivel y categoría del rasero que se gasta este psoe ramplón, bocachancla con el dinero de la ciudadanía al cual le tienen el mismo respeto que el hampa: 1) robo de cientos de millones de euros para asegurarse la reelección con la compra de votos, para que toda la estructura del Partido siga viviendo del dinero público y no tener que trabajar: financiación a los suyos, a sindicalistas, a cargos del partido, a empresas, 2) como no podía ser menos ya se determinó la imposibilidad de conocer el circuito del dinero de todos los ciudadanos robado a manos llenas para ver en dónde termina su trayectoria: ¡ja! millones robados en la impunidad mientras atacaron a la jueza hasta que dejó el caso en manos amigas; armengol, sectaria autoridad que aparece en varios episodios cuyo punto y seguido es el continuará; Correos, el amiguito inútil que en su vida jamás cobrará lo que se puso de salario socialista y que dejó a la empresa pública con pérdidas imposibles, repetibles pérdidas socialistas ¡privatización inmediata!; el canario torres que no está en la mina pero sigue en las listas de canto cada vez que hablan los hados del hampa que consiguieron entrar con el socialismo a las mesas oficiales; illa, illa, illa, salvatore mascarilla, que compró, despachó, puso precios y márgenes de comisión, y a ver si llegamos a buen puerto con este muchacho mientras como ministro no gestionaba el covid y como ministro puso de responsable de todas las residencias de ancianos de España a un tuercebotas como pabloiglesias: ¿qué hiciste, gandul? Responsabilidad política, responsabilidad judicial, ya, mientras el No-Do de rtve y los periodistas de guardia pretoriana que lamelibranquian la bota que les paga emiten un ucase bolivariano contra la presidenta Ayuso. Jefe de máquinas Koldo, fuente de la que mana ininterrumpidamente ética del psoe y ética de esa izquierda tan jacobina que calla, otorga, y que pasan de cuervos a periquitos para seguir cobrando alpiste; no nos olvidemos de morodo, el embajador de zapa en Venezuela, montando chiringuitos jurídico-palomeros que lo ha hecho rico a él, a su hijo y a su familia: socialistas que se hacen con riqueza de origen non sancto, élite que se expande y alcanza gran tamaño cuanto más tiempo gobierne el socialismo; santos cerdán, ¿próximamente en vuestras pantallas? En el No-Do de la rtve tratan a todos estos con una reserva como si fueran regidores de Zalamea. Tito Berni, otro putero conocido más, muñidor de cabras, comisiones y dineros; la valencia del expresidente Puig, qué hedor, sacando dineros de los presupuestos públicos y dándoselos a su hermano con descaro socialista, para qué vamos a andar con vericuetos. Toda la familia snchz, presidente que plagió su tesis doctoral, por la que debería ser ya un don nadie en una sociedad intolerante con la farsa y el delito, y la inenarrable sucesión de infamias en la que no hay que dejar pasar los cinco días aquellos que este presidente, que podía ser perfectamente portero y gestor de saunas gays, cinco días que dijo que interrumpía sus funciones: ¿te han descontado de tus haberes estos cinco días?; Aldama supera en ramificaciones socialistas al número 2 y cada raíz funda un nuevo juzgado de lo penal; el ataque totalitario desde todos los puntos de vista a la presidenta Ayuso y a Madrid bajo el fuego graneado del silencio con que los votantes de izquierda saludan semejante situación chavista: porque ni Ortega lo haría mejor. Se ve la categoría ética a manos llenas del asunto: ¿se creen ustedes que esto es una situación democrática que sucede en un país democrático? Fiscal general ¡largo de una vez! En el family office nos encontramos con Air Snchz, con muescas conocidas en el palo del gallinero como Air Europa y Plus Ultra, con la que este gobierno jamás deja Venezuela: Maletas Delsy, las mejores maletas, que en algún momento saldrán a la palestra en un Sotheby’s que no se lo saltará ni Zapatero, protagonista Deep de las relaciones con un país en el que no rige la Ley democrática, que impide la toma de posesión de un Presidente libremente elegido y que el socialismo abraza espiritual, jurídica -lo veremos próximamente- y financieramente, díganselo a este pollo. Detrás de toda apelación a los más desfavorecidos, a la solidaridad y demás baratijas siempre se esconde lo mollar, el jardín de los senderos que se bifurcan, más vale un toma que dos te daré, toma el dinero y corre, una completa oscuridad.

Reúnen las instituciones en el mismo puño para convertirlas en sucursales del Poder. Los asesinos, escondida la mano infame, deciden qué historia se ha de contar de forma obligatoria. Diariamente, nunca, jamás, se les califica de autócratas, siempre son líderes democráticos.