Hay que tener suerte

En la vida hay que tener suerte. Vale, también conviene tener otras cosas: una buena genética, la hipoteca pagada, un cabello resiliente, algunos discos de Prefab Sprout, la vacuna del tétanos en vigor, etc pero la suerte es muy importante. No digamos si usted se dedica a la creación. A ver como consigue usted vivir de la creación, de la suya se entiende, si no es con una pizca de suerte. Sin un poco de suerte, Cervantes no hubiese salido vivo de las batallas y peripecias de su vida militar. Y hubiésemos perdido al gran escritor. Ya no sé que decir de David Lynch, por ejemplo. Quizá "que en paz descanse". Pero es que las películas de David Lynch no se entiende que llegaran al público si no es con bastante suerte. O ahora me va a decir usted que entendió Mullholand Drive, que es una película que cuando pasa el tiempo y la has visto varias veces te das cuentas de que no está hecha para que la entiendas.

La cosa va de que el creador lanza suelta una cometa al aire y, si tiene un poco de suerte, caerá mansamente en tierra y alguien la recogerá y la hará volar otra vez y si no tiene suerte caerá en el mar y la arrastrarán las corrientes y acabará hecha unos zorros, perdida en alta mar. Claro que la hechura de la cometa es muy importante. Una cometa no solo conviene que sea bonita, sino que vuele. Esto es fundamental, diría sin arriesgarme mucho. Hasta una mierda de cometa, si vuela, tiene el cielo ganado. Ojo, por cada cometa que alza el vuelo y pasado el tiempo sigue flotando entre las nubes, llevada de aquí para allá, hay miles y miles de cometas deshaciéndose en los océanos. Esto de las cometas es un supoñer, que decimos aquí, una metáfora o una alegoría, como ustedes quieran. Ya sé que se han dado cuenta, es por alargar el texto, que me estoy quedando sin ideas.

En la vida hay que tener ideas, y luego suerte con ellas. Los físicos teóricos descubrieron un nuevo mundo con la física cuántica: ya no tenían que demostrar nada empíricamente, bastaba conque les cuadraran los números. Porque con el asunto cuántico, la física cayó en manos de las matemáticas y ya nunca volvió a salir de ellas (ess un decir). Como todo el mundo sabe, las matemáticas son un pozo sin fondo, por eso hay tratados matemáticos sobre el concepto de infinito, que es un concepto al que debería estar prohibido dedicar más de medio segundo de atención. Hay cosas que es mejor dejar en paz, dejar que existan en alguna parte, en una remota esquina de nuestro cortex, donde no den mucho la lata. Y antes del punto y final: que tengan mucha, mucha suerte.