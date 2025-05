Raoul Dufy: La Fée Electricité o El Hada de la Electricidad

Este cuadro mural, combinando los estilos del fauvismo y la abstracción, es un canto, a mi entender, a la vida moderna, a la tecnología y al progreso sintetizado en la electricidad.

Raoul Dufy (1877-1953) se considera un pintor y artista plástico que se sitúa entre el mundo del fauvismo, el cubismo, la abstracción y la neofiguración. Es uno de los grandes artistas de las primeras vanguardias europeas de la primera mitad del siglo veinte. En definitiva, en estos dos últimos siglos surgieron grandes avances en los contenidos y en los continentes, significantes y significados del arte plástico y visual.

Dufy —tiene otro hermano pintor, si mi memoria no me falla— es uno de los más grandes, pero entre tanta genialidad de estos dos siglos, de alguna manera ha quedado relegado a un lugar secundario. Quizás, en otro siglo, sin tanto talento como ha surgido en estas veinte décadas, habría destacado más. Diríamos que las revoluciones científicas están en marcha desde hace cuatro siglos, pero las revoluciones artísticas visuales y plásticas han sido una eclosión esencialmente de estos dos últimos siglos —no podemos hablar aquí del Renacimiento, Barroco, Rococó, Clasicismo—. Por eso, según algunos, ahora se ha ralentizado, o incluso si surge algo verdaderamente innovador, quizás se detiene y no se proyecta mundialmente —pero esto es otro tema del que quizás hablaremos en otra ocasión—.

Debo confesar, con cierta perplejidad, que llevo décadas en esto del arte y del arte plástico y desconocía esta obra, que existiese esta obra. O si alguna vez he encontrado este dato, lo he olvidado; no es un conocimiento consciente, siendo una de las obras más extensas o grandes en tamaño, quizás para algunos una especie de Capilla Sixtina del arte del siglo veinte. Pero quizás, de alguna manera, ha quedado como secundaria porque, entre otros motivos, en el arte también existen muchas competitividades estéticas y muchas cuestiones económicas.

Dicha pintura mural tiene unas dimensiones de 600 metros cuadrados, consta de 250 paneles de madera y fue un encargo para decorar el Pabellón de la Electricidad y la Luz en 1937. Quizás una de las obras que, a veces, se olvida, pues el arte ha intentado relacionarse y crear puentes no solo con las ciencias, sino también con las técnicas o tecnologías. La electricidad es la gran revolución. Nada de lo que hay tecnológicamente existente en el siglo veinte, o casi nada, habría funcionado sin la electricidad. Diríamos que el mundo cambió, un mundo de noche alumbrado por lámparas de gas o de aceite de ballena o de antorchas de diversos materiales, a la luz eléctrica. Y se hizo la luz, y la noche se transformó. No olviden que su ordenador no funciona sin electricidad; miren la crisis por el famoso apagón de hace unas semanas.

Algunos traducen esta obra, en vez de "El Hada de la Electricidad", por "El Espíritu de la Electricidad". Cosa que, de alguna manera, parece secundaria, pero no lo es tanto. Hegel produjo cambios al concepto de espíritu y Espíritu. Y en el cristianismo, el Espíritu tiene varias connotaciones diversas, desde el concepto de Espíritu Santo, pasando por el concepto del espíritu de los tiempos, o como alma-espíritu inmortal de cada sujeto. Quizás una palabra en francés más parecida a "esencia", en vez de espíritu o hada, en la traducción habría sido más correcta.

Hasta ahora, entre todos los cambios que se han producido, el periodismo, sea en papel o digital o radio o televisión, diríamos que existen dos grandes dimensiones: el periodismo de noticias e información, que suelen realizarlo los periodistas-redactores, y que nos muestran hechos y datos, y, por tanto, también un análisis o interpretación, pero por lo general no firman esas noticias; y, en segundo lugar, el periodismo de autor, en el cual una noticia o dato es firmado por una persona —diríamos que existen dos versiones: la editorial, que es la postura del periódico, sin firma, pero se sabe que existe una persona o varias que indican el contenido de ese editorial y la línea de esa cabecera; y los artículos de opinión, que llevan firma, y que se dividen en artículos de análisis-expertos-especialistas y otros de opinión personal o literarios—.

¿Por qué indico este párrafo anterior? Porque debemos ser conscientes de que en estos artículos de opinión la situación ha cambiado: antes solo duraban un día o dos, y el periódico se tiraba o se utilizaba para hacer lumbre o para llevar sardinas o el bocadillo. Pero ahora, con Internet, este artículo puede ser visitado, si se publica en un digital, durante años y lustros. Ha cambiado la situación. Ahora este artículo no sirve para envolver las aceitunas del Mercado de Abastos —cosa que no sé si usted sabe lo que es y lo que ha representado en España durante siglos, desde el mercado en la plaza del pueblo medieval hasta el día de hoy, ahora sustituido en parte por los hipermercados—.

Este mural-pintura de sesenta metros de ancho por diez de alto, expuesto actualmente en forma curva, hace que el sujeto de alguna manera se inserte dentro de este gran mural. Algunos pueden pensar que es una gran ilustración, pero bajo mi modesto entender, es una gran obra de arte, semejante a todo lo que se ha hecho en el siglo veinte, esa mezcla de abstracciones y figuraciones. En definitiva, todavía estamos situados en esa realidad visual y plástica.

Es cierto, como algunos indican, que los Palacios de Europa están llenos de murales que miden docenas de metros y apenas se recuerdan la mayoría de ellos, quizás porque la Capilla Sixtina superó y se adelantó a todos ellos. Pero no podemos negar el valor de las obras de arte de autores y autoras que están al lado de los grandes. R. Dufy tuvo la fortuna y la no-fortuna de vivir en una etapa de grandes genios que cambiaron el arte plástico y el arte visual. Y todavía estamos viviendo de las formas de sentir, de percibir y de ver dichas vanguardias.

No se engañe, casi todo el arte que se sigue haciendo son combinados de las diversas vanguardias; por eso se les ha denominado, después de la Segunda Guerra Mundial, las segundas vanguardias, pero que en el fondo son adaptaciones de las primeras, combinaciones de las primeras... A mí, aunque quizás no tendrá sentido, me recuerda este mural-pintura, la esencia de esta obra, de alguna manera, a la obra, dibujo, humor gráfico titulado "La Línea" de Saul Steinberg.

La Fée Electricité de Raoul DufyMusée d'Art Moderne de Paris

