Análisis de los Documentos: Una Aclaración Necesaria

Como se mencionó anteriormente, existían dos grupos principales de documentos:

Grupo 1 (Don Casto Sampedro): Compuesto por 4 documentos, de los cuales 3 fueron declarados falsos.

Grupo 2 (Don Celso García de la Riega): Compuesto por 9 documentos, de los cuales 7 fueron declarados falsificados.

Una vez aclarado esto, surge la siguiente pregunta: ¿Por qué no se acusó a Don Casto Sampedro de falsificación? Si los documentos estuvieron siempre bajo su custodia y no salieron de su casa, la responsabilidad de la falsificación podría recaer tanto en García de la Riega como en el Sr. Sampedro.

Dato Importante: En una carta enviada el 14 de febrero de 1912 por el Sr. Sampedro a García de la Riega, se encuentra el siguiente párrafo «Recuerdo perfectamente haberme fijado y parado la atención en la noticia del primer documento de Colón, inmediatamente que se publicó el libro de su tío D. Luis… También recuerdo, que al registrar los archivos de Hacienda, Notarial, Judicial, Municipal, etc. He hallado varios apellidos de Colón, como el del maestro Colón y Maestro Xpoval, que supongo será el mismo, el de Juan de Colón, el preso, el de Alonso de Colón, maestre de navío; el de Domingo de Colón y Benjamín Fonterosa, el de Catalina Colón de Portugal y el de Vargas de Colón, estos dos últimos del siglo XVII. Recuerdo así mismo haberle indicado a usted el hecho de estos hallazgos […] nunca vino persona alguna a enterarse y a fotografiar los que esta sociedad posee y que tengo yo como principales, fuera de alguno que le pertenece a usted». Es decir, que el de Domingo de Colón y Benjamín Fonterrosa, que fue declarado falso por la RAG y RAH, lo tenía como legal en 1912, ¿por qué don Casto no dijo que hasta 1912 los documentos estaban bien sin manipular? ¿Por qué don Casto y Ballesteros Baretta no dijeron nada de que habían visto los documentos impolutos en 1909 en casa del Sr. Sampedro? Por otra parte, en dicha carta, no da la menor sospecha de que los documentos de García de la Riega fueran falsos.

Por otra parte, al decir fuera de alguno que le pertenece a usted, está afirmando que sabe que García de la Riega tenía documentos de Colón impolutos, ya que los reconoce.

En una carta del 18 junio 1913, Víctor Said escribe en una parte de la misma le dice a Sampedro: «Mi docto amigo D. Lucas de Torre, encargado de ordenar y componer el tomo primero de esta sección (Documentos inéditos sobre el descubrimiento y conquista de América) que ya tuve entre manos (y que entregaremos á las prensas á fines del més actual), me indica la necesidad de publicar en él, á modo de capítulo adicional, los documentos pontevedreses relativos al apellido Colón descubiertos por Vd., nada más que los descubiertos por Vd. ¿Quiere Vd. facilitármelos? Y en caso afirmativo ¿Quiere Vd. acompañar el envío, ó mejor decir, á cada documento, un rótulo ó nota donde me especifique puntualmente la fecha, ocasión y modo de hallazgo?»

Casto Sampedro, le responde en una carta del 17 de julio:

«Si señor que van dentro de dos o tres días las notas consabidas de Colón y no van antes porque tengo el brazo derecho sometido a un reuma que no me deja vivir».

Implicaciones de la Postura de Sampedro. En esencia, el Sr. Sampedro, además de considerar legales sus documentos relacionados con Colón, parecía dispuesto, junto con Said de Armesto, a prescindir de la colaboración de García de la Riega, quien fue el principal artífice de la teoría.

Contexto Importante: García de la Riega, desde finales de 1909, se vio imposibilitado de salir de su casa debido a problemas de salud, incluyendo una enfermedad de espalda, gota y una merma en su visión. Estas condiciones hacían inviable una vida normal. Casto Sampedro era consciente de esta situación, por lo que el hijo de García de la Riega actuaba como intermediario.

Análisis del Informe de la Real Academia de la Historia (RAH): En el estudio de la RAH, nos centraremos en los documentos relacionados con La Gallega, ya que la autenticidad de los documentos sobre Colón español no es objeto de controversia actualmente.

Enfoque del Informe: El informe de la RAH no solo analiza las fotografías del ensayo Colón español. Su origen y Patria, también examina los documentos utilizados en el ensayo La Gallega, Nave Capitana de Colón. Los documentos analizados que formaban parte de las transcripciones de La Gallega son: Jofre Tanoyro, e po da noua, Ju° nodal maréate e oiits y catalina colunba.

Veamos que dicen estos documentos en La Gallega: El documento de Jofre Tanoyro, es un contrato de aforamiento de dos fincas, que estaban en la rúa de Jofre Tanoyro. El nombre de esta rúa sirvió a Celso García de la Riega para decir que Jofre Tanoyro, Almirante de Castilla, había nacido en Pontevedra. Y este documento lo declaran falso por decir que han manipulado el nombre de Jofre y así identificarlo con Pontevedra. ¡Es absurdo!, acusar a alguien de falsificar un documento para demostrar que Jofre era de Pontevedra, por cierto, hoy se sabe que Jofre Tanoyro nació en el castillo de Tenorio, cerca de Pontevedra.

Lo mismo con el documento po da noua, lo falsificó para hacer a Juan da Nova de ascendencia Pontevedresa, en fin, acusar a García de la Riega de falsificar documentos para hacer algunos personajes ilustres hijos de Pontevedra, es tratar a García de la Riega de tonto, y quienes decían esto eran ilustres académicos.

Para no hacerlo largo y tedioso, afirmamos que todos los documentos analizados de La Gallega no tienen relación alguna con la nave capitana de Colón. Estos documentos están vinculados a la historia de Pontevedra, y surge la pregunta: ¿para qué iba a querer García de la Riega falsificar nombres que solo lo identificaban como un hijo ilustre de Pontevedra? Sin embargo, el contrato de flete y los nombres que figuran en él no estaban falsificados, lo que identifica a la nave de Colón con su construcción en Pontevedra y justifica la escritura del ensayo.

A continuación, presentamos algunos datos importantes sobre La Gallega:

Documentación: Los documentos utilizados en La Gallega no fueron incluidos con fotografías en el ensayo; solo se presentó la transcripción, facilitada por Casto Sampedro.

Custodia de Documentos: Los documentos empleados en La Gallega estaban en poder de Casto Sampedro y nunca estuvieron en manos de García de la Riega. De hecho, si estaban en la Real Academia de la Historia (RAH), es porque los tenía Sampedro; de García de la Riega no tenían ninguno.

Publicación y Estudio: La Gallega fue publicada en 1897, lo que significa que el estudio se realizó 30 años después de su publicación. Nadie, hasta ese momento, se había percatado de la presunta falsificación, incluido el propio Casto Sampedro, quien en las actas de la Sociedad Arqueológica elogia el libro.

Manipulación de Documentos: Sabemos que los que recalcaron los documentos fueron Joaquín Pintos y Nicanor García. ¿Le pidieron estos dos señores a Casto Sampedro los documentos de La Gallega para manipularlos? ¿Con qué fin, si La Gallega ya se había publicado 17 años antes que el Colón español?

Posibilidad de Manipulación: En caso de que no fueran ellos, esto implicaría que García de la Riega manipuló los documentos de La Gallega. ¿Dónde? ¿En la casa de Casto Sampedro? ¿Y este no se dio cuenta, averiguándolo 30 años después? Si así fuera, ¿por qué entonces le felicita Casto Sampedro? En la página 169 del tomo II de Documentos para la Historia de Pontevedra, se menciona: […] como cree y demuestra el Sr. D. Celso García de la Riega, en su notabilísimo estudio histórico “la Gallega, nave capitana de Colón”, con muy sólidos y atinados razonamientos […]

