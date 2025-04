Cos 5 sentidos. Isabel Barreto: ¿pontevedresa?, ¿almirante?

Múltiples conjeturas rodean a la mujer que ocupa el protagonismo de este podcast. Las dos principales: su origen y sus consecuciones, por las que merece un lugar reseñable en la historia.

Hay quienes defienden que Isabel Barreto nació en el siglo XVI en Pontevedra y quienes taxativamente niegan que así fuera. También quienes le atribuyen el título de almirante y ser además la primera mujer que lo ostentó, frente a quienes argumentan que en aquel momento no podía ser factible dicho rango militar.

Confrontamos investigaciones y tesis para que quien se acerque a este podcast, extraiga sus conclusiones.

Las fuentes consultadas corresponden a: Francisco Mellén Blanco, historiador y directivo de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, miembro de la Academia de Historia Naval y Marítima de Chile y Premio de Cultura Hispánica (1983). Sus palabras están extraídas de su intervención para el Instituto Cervantes de Manila en 2022.

Alexandra Lapierre, escritora, autora de 'Serás reina del mundo' sobre Isabel Barreto y publicado en 2013 tras un ingente proceso de investigación durante años. Sus testimonios están extraídos de su intervención en la Fundación Mutua Madrileña en febrero de 2025. Eloísa Gómez-Lucena es escritora, documentalista y antropóloga. Sus argumentos están extraídos de su intervención en la Deputación de Pontevedra en 2023.

Elvira Roca Barea es escritora y profesora, licenciada en Filología Clásica e Hispánica. Los testimonios extraídos corresponden a su participación en el Instituto Cervantes en 2018. Mercedes Camino Maroto es catedrática de Historia Cultural Europea e Hispánica y las referencias están extraídas de su aportación al libro 'Early modern women's nobility, authority and agency across the spanish empire' (2024).

Las piezas musicales utilizadas corresponden a Antonio de Cabezón y Ambrosio Cotes.

'Cos 5 sentidos' es una publicación divulgativa financiada por el Plan Social Ence (#enceplansocialpontevedra).